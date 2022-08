B307 in Hausham: Vollsperrung endet zwei Tage früher als geplant

Da das Wetter mitgespielt hat und die Arbeiten gut vorangekommen sind, kann die B307 durch Hausham bereits zwei Tage früher wieder für Verkehr freigegeben werden. © Staatliches Bauamt Rosenheim

Hausham – Zwei Tage früher als geplant kann die B307 durch Hausham wieder für Verkehr freigegeben werden. Das Staatliche Bauamt Rosenheim dankt allen Beteiligten.

Zwei Tage früher als geplant, kann die Vollsperrung der Ortsdurchfahrt von Hausham aufgehoben werden. Wie der zuständige Abteilungsleiter des Staatlichen Bauamts Rosenheim, Alexander Eisner, sagt, habe auch das gute Wetter der vergangenen Wochen allen Beteiligten in die Hände gespielt.

Gleichzeitig habe man an einem Strang gezogen. „Bei einer Baustelle, die wie diese sehr umfangreich und komplex ist, ist es immer eine Gemeinschaftsleistung. In diesem Fall hat die gute Zusammenarbeit dazu geführt, dass die Ortsdurchfahrt am Donnerstag, spätestens ab 9 Uhr, wieder befahrbar ist“, sagt er. Die B307 war seit dem 1. August gesperrt.

Sein ganz besonderer Dank gehe aber vor allem an Bürger, Anlieger und Gewerbetreibende sowie Verkehrsteilnehmer, die zum ganz überwiegenden Teil jede Menge Verständnis und Geduld hatten.

Das Staatliche Bauamt Rosenheim hat die B307 in Hausham saniert. Auch der Bahnübergang wurde verlegt. © Staatliches Bauamt Rosenheim

Während der Zeit der Vollsperrung wurden neben den Asphaltierungsarbeiten an der Schlierseer Straße Süd auch die kompletten Pflasterarbeiten für den nordostseitigen Geh- und Radweg durchgeführt. Wegen der Querungsinseln mussten die Asphaltierungsarbeiten für jede Richtungsfahrbahn separat durchgeführt werden. Im Anschluss folgen nun unter anderem die Markierungsarbeiten. Dafür und für die verbleibenden Restarbeiten ist tageweise der Betrieb einer Baustellenampel nötig. Die Ampelstrecke wird jedoch deutlich kürzer werden und der Bahnübergang soll offen bleiben.

Die komplette Fertigstellung der Maßnahme ist für Ende September vorgesehen. Dann soll es auch einen Termin für eine offizielle Verkehrsfreigabe geben. Die Details stimmt das Staatliche Bauamt Rosenheim derzeit mit der Gemeinde Hausham ab. ksl