Bad Aibling: Mann schlägt mit Stein auf Frau ein – 63-Jährige schwer verletzt

Von: Sandra Hefft

Die Polizei nahm den 23-Jährigen fest. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa (Symbolbild)

Bad Aibling – Am Samstagabend hat ein 23-Jähriger in Bad Aibling ein Ehepaar angegriffen. Dabei wurde die Frau schwer verletzt. Der 23-Jährige wurde in der forensischen Psychiatrie untergebracht.

Am Samstag (12. Januar) war ein 23-Jähriger kurz vor 19 Uhr auf der Weißenburger Straße in Bad Aibling unterwegs. In einem Hinterhof griff er eine 63-jährige Radfahrerin an.

Der Mann schlug ihr laut Polizeipräsidium Oberbayern Süd mehrfach mit einem großen Stein auf den Kopf. Der Ehemann, ein 61-Jähriger, hörte die Schreie seiner Frau und kam ihr zu Hilfe. Er wurde von dem 23-Jährigen mit großen Steinen, sogenannten Bachkugeln, beworfen.

Dem Ehemann und Zeugen gelang es schließlich, den 23-Jährigen festzuhalten. Er wurde von der Polizei festgenommen. Die 63-Jährige kam mit schweren Kopfverletzungen stationär ins Krankenhaus. Der 61-Jährige wurde leicht verletzt.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein (Zweigstelle Rosenheim) ermittelt das Fachkommissariat K1 der Kripo Rosenheim wegen versuchten Totschlags. Weil sich erhebliche psychische Auffälligkeiten ergaben, wurde der 23-Jährige psychiatrisch untersucht und mit richterlichem Beschluss in einer forensischen Fachklinik geschlossen untergebracht. she