Falschfahrerin (87) verursacht schweren Unfall auf A8

Eine 87-Jährige fuhr in falscher Richtung auf der A8 und hat dabei einen schweren Unfall verursacht. © Christoph Reichwein/dpa (Symbolbild)

Landkreis – Eine 87-Jährige hat auf der A8 nahe Bad Reichenhall gewendet und danach einen schweren Unfall verursacht. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz.

Am Dienstag (26. April), kurz nach 10.30 Uhr, kam es auf der Autobahn A8 zwischen der Anschlussstelle Bad Reichenhall und dem Grenzübergang in Fahrtrichtung Salzburg zu einem schweren Unfall. „Eine 87-Jährige aus dem Landkreis Berchtesgadener Land befuhr mit ihrem Daihatsu die Autobahn“, teilt die Verkehrspolizeiinspektion Traunstein mit. „Nach derzeitigem Sachstand hielt sie an einer Pannenbucht an, wendete dann und fuhr in Richtung München entgegen der Fahrtrichtung.“

Zwei entgegenkommende Pkw konnten noch ausweichen, wobei an ihren Fahrzeugen ein leichter Streifschaden entstand. Einem Ford-Fahrer gelang dies nicht und er prallte frontal gegen den entgegenkommenden Pkw der Falschfahrerin. „Bei dem Unfall wurde die Verursacherin schwer verletzt“, erklärt die Polizei. „Sie wurde mit dem Rettungsdienst ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht.“

Der Fahrer des Ford – ein 38-jähriger Österreicher – wurde mittelschwer verletzt. Auch er kam ins Landeskrankenhaus Salzburg. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Piding war mit vier Fahrzeugen und 24 Mann im Einsatz und musste die eingeklemmte 87-Jährige mit technischem Gerät aus dem Fahrzeug befreien.

Die Staatsanwaltschaft Traunstein wurde eingebunden und ordnete ein unfallanalytisches Gutachten an. Die Fahrbahn in Richtung Salzburg war wegen der Unfallaufnahme mehr als zwei Stunden gesperrt. Die Autobahnmeisterei Siegsdorf leitete den Verkehr von der Autobahn ab. ksl