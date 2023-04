Bär und Wolf am Sudelfeld: Söder fordert schnelles Eingreifen – Politiker für Abschuss

Von: Fridolin Thanner

Inmitten besorgter Almbauern und Schafhalter: Am Bichlersee bekamen Markus Söder und seine Begleiter aus dem Landtag die Verunsicherung und Ängste eindrucksvoll dargelegt. © Fridolin Thanner

Sudelfeld – Neben einem Bären ist wohl auch mindestens ein Wolf in der Region am Sudelfeld unterwegs. Er soll weg, machte Ministerpräsident Markus Söder deutlich.

Die Gipfel frisch angeschneit und wolkenverhangen. Die Sonne findet immer wieder eine Lücke durchzustrahlen. Und immer wieder richtet sich der Blick auf die Wiesen, Wälder und Berge ringsum. Die Natur und die raue Witterung machen es leicht, sich vorzustellen, dass sich hier Wolf und Bär wohlfühlen könnten. Und tatsächlich wurden Bärenspuren in den Landkreisen Miesbach und Rosenheim gefunden, es gab Schafsrisse auf Oberaudorfer Flur am Sudelfeld.

Doch die Tiere würden die Landschaft verändern, das steht für alle fest, die zum großen Pressetermin am Bichlersee gekommen waren. „Wenn die Almen nicht mehr bewirtschaftet werden, wachsen sie zu“, sagte etwa Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Das wiederum führe zu einem enormen Verlust an Artenvielfalt. Dass es wirklich um die Existenz geht, machten Landwirte und Almbauern deutlich, die zahlreich vertreten waren.

Bär und Wolf: Presseveranstaltung am Bichlersee mit blutigen Bildern

Am Weg vom Parkplatz des Berggasthofs Bichlersee zum Rednerpult am kleinen Badesee waren Bilder gerissener, zerfleischter Schafe aufgestellt. Mit Glockerlgeläut empfingen die Almbauern Söder und Aigner, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Umweltminister Thorsten Glauber.

Inmitten der bayerischen Alpenlandschaft: Schafhalter André Sigl (M.) verdeutlicht der Politiker-Riege mit (vorne v.l.) Markus Söder, Ilse Aigner, Hubert Aiwanger und Thorsten Glauber die Probleme der Landwirtschaft durch Wolf und Bär. © Fridolin Thanner

„Die großen Beutegreifer sind bei uns zurück“, sagte Matthias Bernhardt, Bürgermeister von Oberaudorf. Für ihn ist klar, dass ein Nebeneinander von Almwirtschaft und den Raubtieren nicht möglich ist. „Der Wolf und der Bär sind nicht vom Aussterben bedroht, der Bergbauer schon“, betonte Bernhardt.

Schafe an der Alm wohl von Wolf gerissen

Auf der Wiese nur rund 50 Meter unterhalb, waren am Wochenende davor Schafe gerissen worden – wahrscheinlich von einem Wolf. Zwar ist das nicht abschließend geklärt, doch die Landwirte gehen davon aus, dass neben dem Bären, der seine Spuren hinterlassen hat, nicht nur ein Wolf durch die Gegend streift.

„Kinder nicht mehr bedenkenlos draußen spielen lassen“

Von „Wut“ über fehlendes Verständnis sprach Ortsbauer Sepp Steinmüller. Er und seine Kollegen hoffen jeden Morgen, dass ihrem Vieh nichts passiert ist. Doch es geht auch um Menschen. So könnten sie ihre „Kinder nicht mehr bedenkenlos draußen spielen lassen“, machte Steinmüller deutlich.



„Der Wolf gehört hier nicht her“, sagte Söder, kritisierte den hohen Schutzstatus des Tieres und verwies auf die neue bayerische Verordnung, wonach ein Wolf entnommen, also geschossen, werden darf, sobald es einen Nutztierriss gegeben hat. „Rasch und konsequent“ solle eingegriffen werden. „Wenn wir jetzt nicht aufpassen“, mahnte Söder, könnten Rudel sesshaft und eine Regulierung schwierig werden. „Die Gesetzgebung muss an die Realität angepasst werden“, sagte Aiwanger und schimpfte im Wahlkampfton auf „Großstadtökologen“, die „von weit weg uns das Leben erklären“.



Ihre Sorgen haben die betroffenen Landwirte nicht nur mit den blutigen Bildern am Wegesrand verdeutlicht – sie waren allgegenwärtig zu spüren. „Wir müssen unsere Tiere rausbringen“, verdeutlichte die Rosenheimer Kreisbäuerin Katharina Kern. Das Futter im Stall werde langsam knapp, doch vor dem Almauftrieb haben viele Angst. Dass ein Schutz mit Zäunen oder Hunden in der Region nicht möglich ist, stand sowohl für die Tierhalter als auch für die Politiker außer Frage. Ebenso, dass Wolf und Bär den Tourismus gefährden. „Wir sind hier eine Familienferienregion“, sagte Berggasthof-Wirtin Simone Braun. Bei ihr rufen Gäste an und fragen, ob es sicher sei zum Wandern. Die Verunsicherung reicht weit über die Gegend hinaus.