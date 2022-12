Angekündigte Fällungen am Harzberg: Stadt Miesbach bekräftigt Notwendigkeit

Von: Fridolin Thanner

Beim Ortstermin am Harzberg informierten Gerhard Braunmiller (2.v.l.), Michael Lechner (r.), Stefan Kramer und Anton Linsinger die Anwohner über die Fällmaßnahme. © Fridolin Thanner

Miesbach – Aus Sicherheitsgründen müssen 19 Bäume am Harzberg weg, der Miesbacher Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, diese zu fällen.

Sonnenbrand, Pilzbefall und dadurch nachlassende Standfestigkeit. Aus Sicherheitsgründen müssen Bäume am Harzberg weg, der Miesbacher Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, 19 im Hallenwald zu fällen. Anschließend sagte Bürgermeister Gerhard Braunmiller zu, die Anwohner vor Ort über die Maßnahme zu informieren. Am Donnerstagmorgen fand das Treffen statt.

Die Anwohner hatten sich vom Beschluss wenig begeistert gezeigt, sie hätten sich vorab mehr Informationen und ein weniger einschneidendes Vorgehen gewünscht. Auch im Stadtrat waren Stimmen laut geworden, die Bürger besser einzubeziehen. So hatte Markus Seemüller gefordert, die Entscheidung zu vertagen. Auch drei Grünen-Räte verweigerten ihre Zustimmung.

Die Zeit drängt aber, das wurde am Donnerstag nochmal deutlich – und dass der Eingriff notwendig ist. „Es macht mir auch keinen Spaß, das zu verteidigen“, sagte etwa Anlagenreferent Michael Lechner (FWG), für den die Fällaktion aber „zwingend“ ist. Und sie wird mit großem Aufwand durchgeführt: mit einem Autokran und Baumkletterern, um möglichst schonend zu arbeiten. „Das ist die Königsdisziplin“, betonte Lechner angesichts des beengten Raums und der mächtigen Bäume.

Das gefällte Holz wird dann auf dem Wasserreservoir abgelegt, auf Spuren des Asiatischen Laubholzbockkäfers untersucht und nebenan gehäckselt, um als Hackschnitzel in Miesbach verwertet zu werden.

Gefahr durch Pilz und Windbruch

Weshalb die Fällung nötig ist, machte Baumpfleger Anton Linsinger deutlich. Die untersten Buchen faulen aufgrund des Pilzbefalls, „in der Reihe dahinter geht‘s auch schon los“, sagte Linsinger. Einige Bäume oberhalb müssen weg, damit die unteren mit dem Kran zu erreichen sind. Dafür werden zwei Bäume in dem Bereich, in dem das Fahrzeug aufgestellt wird, nicht gefällt, sondern nur gekürzt. Bei einigen Bäumen besteht wiederum aufgrund der Fällungen unterhalb die Gefahr von Windbruch und sie müssen weg, weil sie auf Gebäude stürzen könnten.



Hätte sich der Stadtrat im März dazu entschlossen, die nach den Fällungen zur ALB-Bekämpfung exponiert stehenden Bäume mit Netzen oder Anstrich zu schützen, wären sie nun vielleicht noch gesund. Doch das ist vorbei, nun müssen sie weg. „Da brauchen wir nicht diskutieren“, sagte Stefan Kramer vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Buchen seien die Bäume, die am schnellsten faulen, erklärte der Abteilungsleiter Forsten, „die können jederzeit umfallen“. Bürgermeister Gerhard Braunmiller erinnerte an die Verkehrssicherungspflicht. „Da bin ich verantwortlich“, sagte er. Auch Kramer sieht sich als Forst-Betriebsleiter im Stadtwald in der Haftung und sagte: „Wir sind da im Strafrecht.“



Das Dilemma begann mit dem Aufreißen eines gewachsenen Bestands, erklärte Lechner wie schon im Stadtrat. „Das Grundproblem ist, das bei der ALB-Aktion nicht der gesamte Wald abgeräumt wurde“, findet auch Linsinger. „Da wär einmal der Schmerz groß gewesen“, sagte er, dann hätte aber junger Wald nachwachsen können. Nun gehe es darum, zu versuchen, so viele Bäume wie möglich zu erhalten. Der jüngere Bestand seitlich soll mit Tarnnetzen vor Sonnenbrand geschützt werden. Dafür sammelte die Interessengemeinschaft Fritz Freund Park (IG) Spenden in Höhe von rund 20.000 Euro.



Forstwirtschaftsmeister und Baumpfleger Tobias Duerdoth, der für die Anwohner den Halllenwald begutachtete, plädierte für einen geringeren Eingriff, einzelne Bäume könnten eingekürzt statt gefällt werden. „Die Bäume erfüllen wahnsinnig viele Funktionen“, unter anderem schützen sie wieder andere, machte Duerdoth deutlich. „Aber wir können nicht nächstes Jahr wieder anfangen“, sollte es mit dem Kürzen doch nicht getan sein, hielt Lechner dagegen. Aufwand und Kosten seien zu hoch. Gerade im Fall einer großen Buche am Rand des Fällbereichs „übernehme ich nicht die Verantwortung“, sagte Kramer. „Der Baum wird nicht noch fünf Jahre stehen“, ist er überzeugt. „Da mache ich auch nicht mit“, stimmte Braunmiller zu. „Am günstigsten und sichersten wäre es, Tabula rasa zu machen“, sagte Kramer und versuchte damit, die Bemühungen der Stadt deutlich zu machen. Dass aber dieser Info-Termin für die Bürger „früher besser gewesen wäre“, gestand auch Michael Lechner ein.



Am Vorgehen – die Arbeiten sollen schon nächste Woche beginnen, änderte das Treffen nichts mehr. Bei Duerdoth sorgte mitunter die Absage, Totholz in Form von zwei bis drei Meter hohen Stämmen und liegendem Holz am Hang zu belassen, für Unverständnis, da es ökologisch sinnvoll und unproblematisch sei. Dass die Fällungen wie beschlossen durchgeführt werden, „nehmen wir zur Kenntnis“, sagte Anwohnerin Karin Bracher. Die IG hofft nun, dass schonend gearbeitet und der Park pfleglich behandelt wird. Ob die IG ihre gesammelten Spenden zur Verfügung stellt, darüber wollen die Geldgeber noch sprechen. ft