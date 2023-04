Streik: Züge der BRB stehen still

Von: Sabrina Winklmaier

Landkreis – Am Freitag, 21. April, brauchen Bahnfahrer viel Geduld. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat einen Streik angekündigt. Betroffen davon ist auch die BRB.

Wie die Bayerische Regiobahn (BRB) ankündigt, kommt es am morgigen Freitag zu Zugausfällen. „Die Vorhersage der Auswirkungen in den fünf Netzen der BRB ist schwierig, denn wie schon beim großen Streiktag Ende März sind bisher außer der Uhrzeit keine Details bekannt“, heißt es in der Pressemitteilung der BRB.

In welchem Umfang die BRB betroffen sein wird, hinge vom Umfang des Streikes ab. Gestreikt werden soll von 3 Uhr nachts bis 11 Uhr vormittags. Die Betriebsleitzentrale der BRB bereitet sich vor allem auf die ersten Stunden nach dem Streik vor und arbeitet zurzeit an einem Hochlaufkonzept. Da man so schnell wie möglich wieder in den Regelbetrieb übergehen möchte, stellt die Zuggesellschaft bereits heute Abend die Züge dort ab, wo sie morgen um 11 Uhr planmäßig losfahren. Die BRB rechnet in den ersten Stunden nach Streikende mit Verspätungen und Ausfälle, sei aber laut eigenen Aussagen bemüht, diese möglichst gering zu halten.

Fahrgäste können sich auf der Website über den aktuellen Stand des Streiks und der Zugleistungen informieren. Auch über Facebook will die BRB Infos an die Fahrgäste weitergeben.