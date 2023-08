Baumfällarbeiten: Geh- und Radweg zwischen Hausham und Miesbach gesperrt

Von: Sandra Hefft

Die Baumfällarbeiten finden von 7. bis 8. August statt. (Symbolbild) © dpa

Hausham – Wegen Baumfällarbeiten muss der Geh- und Radweg von Poschmühl nach Haidmühl zwischen Hausham und Miesbach an zwei Tagen gesperrt werden.

In Zusammenarbeit mit dem Amt für Landwirtschaft Ernährung und Forsten Holzkirchen werden am Montag (7. August) und Dienstag (8. August) jeweils zwischen etwa 7.30 und 17 Uhr Baumfällarbeiten im Bereich Haidmühl durchgeführt.

„Aufgrund dieser Arbeiten, muss der Geh- und Radweg Poschmühl / Haidmühl zwischen Hausham und Miesbach in dieser Zeit aus Sicherheitsgründen gesperrt werden“, erklärt das Bauamt der Gemeinde Hausham. Auch der Trampelpfad in diesem Bereich ist hiervon betroffen. „Wir bitten aus Sicherheitsgründen darum, nicht in den abgesperrten Bereich zu gehen oder zu fahren.“