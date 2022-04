Nach heftiger Kritik: Bahnübergang in Hausham bleibt für Fußgänger offen

Kommt ein Zug, schließen sich die Schranken des Fußgängerüberwegs am neuen Haushamer Bahnübergang. Nun ist eine pragmatische Lösung für die Zeit während der abschließenden Bauarbeiten gefunden worden. © Thanner

Hausham – Nach Kritik am Vorgehen der Deutschen Bahn beim Umbau des Bahnübergangs in Hausham gibt es nun eine Lösung für Fußgänger und Radfahrer.

Der Übergang für Fußgänger und Radfahrer an der Bahnschranke in Hausham bleibt nun während der letzten Bauphase, um den Bahnübergang zu verlegen, doch offen. An der ursprünglichen Entscheidung, diesen bis zum Abschluss der Arbeiten im September zu schließen, gab es heftige Kritik.



Für kaum jemanden im Ort war nachvollziehbar, dass der Bahnübergang während der Baumaßnahme an und für sich weiter arbeitet – sprich, sich die Schranken öffnen und schließen –, aber nicht genutzt werden darf. Die Lösung, dass Fußgänger, Radfahrer und Schüler stattdessen die nicht barrierefreie Unterführung an der Industriestraße nutzen sollen, rief bei Bürgermeister Jens Zangenfeind in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Ärger hervor: „Es ist traurig. Wir schaffen es, auf den Mond zu fliegen, aber nicht, Fußgänger vernünftig über die Straße zu bringen.“

Bahnübergang für Fußgänger und Radler offen

Der Unmut über die Schließung war schließlich so laut, dass er sogar bis ins Maximilianeum an das Ohr von Landtagspräsidentin Ilse Aigner drang. Sie wandte sich dann an Stefan Leitner als zuständigen Bereichsleiter Straßenbau beim Staatlichen Bauamt Rosenheim und bat darum, nach einer pragmatischen und bürgerfreundlichen Lösung zu suchen.

Mit der DB Netz AG wurde schließlich eine Möglichkeit gefunden, den Bahnübergang für Fußgänger und Fahrradfahrer offen zu halten. Weil die technische Ausstattung dazu erst am 4. April verfügbar ist, wie der Bürgermeister mitteilt, wird die Firma Holzner erst dann mit den Bauarbeiten beginnen. Um den Rückstau auf der während der Bauphase mittels Ampelschaltung halbseitig gesperrten B307 gering zu halten, soll die Fußgängerampel mit dieser gekoppelt werden.

Ausbau der Schlierseer Straße

Bei dieser letzten Bauphase wird die Schlierseer Straße auf einer Länge von rund 250 Metern im Bereich zwischen der Einmündung Althaushamer Straße und dem Ortsende voll ausgebaut. Gleichzeitig werden der Gehweg südwestlich der B307 erneuert und nordöstlich der B307 ein neuer Geh- und Radweg angelegt sowie zahlreiche Versorgungsleitungen inklusive einem neuen Regenwasserkanal verlegt. Außerdem werden zwei Querungshilfen errichtet. Die Zufahrten zu den Anwesen sowie zur Tankstelle sollen immer gewährleistet bleiben.

Trotz verzögerten Baubeginns sollen alle Arbeiten, wie geplant, bis Ende September 2022 abgeschlossen sein. Die Kosten für diesen zweiten, abschließenden Teil der Gesamtmaßnahme betragen laut Straßenbauamt Rosenheim rund 1,2 Millionen Euro. Etwa 200.000 Euro trägt die Gemeinde Hausham, 1 Million Euro davon stammt aus Bundesmitteln des Freistaats Bayern. hac