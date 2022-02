Bayerische Grenzpolizei: Deutlicher Anstieg bei illegaler Migration

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann stellte in Passau die Bilanz der bayerischen Grenzpolizei für 2021 vor. © PP NB

Landkreis – Die bayerische Grenzpolizei hat 2021 deutlich mehr Fälle von Schleusung und illegaler Migration festgestellt. Innenminister Joachim Herrmann zieht Bilanz.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat jüngst Bilanz gezogen für das Einsatzjahr 2021 der bayerischen Grenzpolizei – auch in Kreuth gibt es eine Dienststelle. Das Fazit: Schleuserfälle, unerlaubte Einreisen, Fahndungstreffer und weitere Straftaten haben erheblich zugenommen. Die Grenzpolizei wird verstärkt.



Die bayerische Grenzpolizei hat 2021 deutlich mehr Aufgriffe verzeichnet als 2020. Das ist das Ergebnis der Jahresbilanz, die Bayerns Innenminister Joachim Herrmann vor Kurzem in Passau veröffentlicht hat. „Insbesondere die illegale Migration hat 2021 erheblich zugenommen“, sagte er.

Kritik an Innenministerin Nancy Faeser

So habe die bayerische Grenzpolizei 1.781 unerlaubte Einreisen festgestellt – ein Plus von 37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – sowie 181 Schleuserfälle – ein Plus von 47 Prozent. Laut Herrmann spiegele sich diese Entwicklung auch bei Asylanträgen wider. Nachdem die Zahl der Erst­anträge seit 2017 vier Jahre kontinuierlich gesunken war, stieg sie 2021 bayernweit um rund 63 Prozent auf etwa 20.000.

Der CSU-Minister sieht daher mit großer Sorge, dass die neue Bundesinnenministerin Nancy Faeser angekündigt hat, eine Koalition der aufnahmebereiten Mitgliedstaaten schließen zu wollen. „Das wird zweifellos auch insgesamt den Migrationsdruck in Richtung Europa deutlich verstärken“, erklärte er. „Das könnte zu einem Konjunkturpaket für menschenverachtende Schleuser werden.“

Zusammenarbeit mit Bundespolizei

Mit der Arbeit der bayerischen Grenzpolizei unter der neuen Direktorin Annette Lauer ist Herrmann indes zufrieden: „Die Erfolge bei der Bekämpfung der illegalen Migration und der grenz­überschreitenden Kriminalität sind beachtlich. Damit sorgt die bayerische Grenzpolizei für ein deutliches Sicherheitsplus. Herzlichen Dank auch an die Bundespolizei für die hervorragende Zusammenarbeit.“

Für den Innenminister steht fest, die bayerische Grenzpolizei in den kommenden Jahren hochmodern auszustatten und personell deutlich zu verstärken. Seit ihrer Gründung habe der Freistaat die Zahl der Grenzpolizisten bereits um 276 auf 756 erhöht. Bis 2025 sollen es über 1.000 Stellen werden. Darüber hinaus hat die bayerische Grenzpolizei seit November 2021 hochmoderne und mit Wärmebildkamera ausgestattete Multicopter, also Drohnen, im Einsatz.

Rund 50.000 Fahndungstreffer

Ein Beleg für die ausgezeichnete Arbeit der Grenzpolizei seien nach Herrmanns Worten auch die rund 50.000 Fahndungstreffer im Rahmen der Schleierfahndung an der Ost- und Südgrenze seit Juli 2018, beispielsweise weil ein Haftbefehl vorlag oder nach einem Fahrzeug wegen Diebstahls gefahndet wurde. „Unsere Grenzfahnder ziehen jährlich mehrere Tausend Kriminelle aus dem Verkehr“, erläuterte Herrmann. Die Anzahl der jährlich bearbeiteten Fälle stieg 2021 auf 53.131 – ein Plus von 24 Prozent.



Bei den Schleierfahndungs- und vorübergehenden Grenzkontrollen an der Landesgrenze stellten die bayerischen Grenzpolizisten im Bereich der Waffen- und Sprengstoffdelikte 641 Fälle fest – ein Plus von 11 Prozent. Im Bereich der Urkundendelikte waren es 1.280 – ein Plus von 33 Prozent, worunter beispielsweise gefälschte Pässe oder missbräuchlich verwendete Ausweise fallen. Im Bereich der Rauschgiftkriminalität waren es 2.646 Fälle – ein Plus von 6 Prozent.

Markus Söder reaktiviert Grenzpolizei

Wie der Innenminister deutlich machte, war die Arbeit der Grenzpolizei 2021 zusätzlich stark von der Corona-Pandemie geprägt. Die Grenzpolizisten führten mehr als 1,2 Millionen Kontrollen der corona-spezifischen Anmelde- und Nachweispflichten durch – direkt an der Landesgrenze, bei der Schleierfahndung und an Flughäfen. Dabei mussten rund 26.700 Verstöße gegen die Corona-Einreisevorschriften festgestellt werden. „Unsere bayerische Grenzpolizei leistet damit auch einen wichtigen Beitrag, um die Corona-Pandemie einzudämmen“, erklärte der Minister.

Die bayerische Grenzpolizei in ihrer heutigen Form gibt es seit 2018. Da wurde sie von Ministerpräsident Markus Söder reaktiviert. Ein Vorgänger existierte bereits von 1946 bis 1998. ksl