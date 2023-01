BRB schaut trotz einiger Hürden optimistisch ins Jahr 2023

Von: Sabrina Winklmaier

Bei der Bayerischen Regio-Bahn gibt es heuer ein Jubiläum zu feiern: Seit 25 Jahren fahren ihre Züge, hier eine BRB am Miesbacher Bahnhof, durch das Oberland. © Winklmaier

Landkreis – Seit einem Vierteljahrhundert befördern die Züge der Bayerischen Regio-Bahn (BRB) Passagiere im gesamten Oberland und über die Landkreisgrenzen hinaus. Trotz vieler Hürden, wie steigende Kraftstoffkosten und Arbeitskräftemangel, kann die BRB optimistisch in die Zukunft schauen. Schuchmann hofft aber trotzdem auf ein „ruhigeres Jahr 2023“.



Eine gemischte Bilanz zog Arnulf Schuchmann, Geschäftsführer der BRB bei seinem Jahresrückblick 2022. Trotz vieler Herausforderungen gibt es Grund zum Feiern. „Wir sind im südbayerischen Raum aus der ÖPNV-Landschaft nicht mehr wegzudenken“, betont Schuchmann. Die Corona-Krise, das 9-Euro-Ticket, der enorme Preisanstieg bei Rohstoffen und Kraftstoff, all das habe dem Unternehmen und jedem einzelnen Mitarbeiter viel abverlangt, weiß Schuchmann. Er hofft deswegen auf ein ruhigeres Jahr.



„Wir sind trotz aller Widrigkeiten auf einem guten Weg“, freut sich der Geschäftsführer. Ende vergangenen Jahres hat die BRB den Bayerischen Eisenbahnpreis für die höchste Qualitätssteigerung der verganenen fünf Jahre im Netz Oberland erhalten.



Auf Platz zwei in ganz Bayern liegt die Regiobahn in Sachen Pünktlichkeit, laut einer offiziellen Statistik der DB. Der Pünktlichkeitswert betrage 90,7 Prozent. Schuchmann ist mit diesem Wert äußerst zufrieden. Er kenne den Ärger der Fahrgäste, wenn sich ein Zug verspätet, fährt er laut eigenen Aussagen selbst viel mit der BRB.



Eine große Herausforderung in den kommenden Jahren werden die Sanierungen der Strecken sein, ist sich der Geschäftsführer sicher. „Wenn aber jede Schwelle, jedes Stellwerk, jedes Stück marode Infrastruktur erneuert wurde, dann wird der Regionalverkehr endlich wieder zuverlässig fahren können.“ Für dieses Jahr sind einige große Sanierungsabschnitte im Landkreis angesetzt: Anfang Juni zwischen Miesbach und Bayrischzell, einen Monat später zwischen Tegernseee und Gmund.



Fast noch größer ist das Problem des Personalmangels. „Es kann nicht alles gefahren werden, was wünschenswert ist, sondern es kann nur gefahren werden, was mit dem vorhandenen Personal zuverlässig möglich ist“, erklärt Schuchmann. Die BRB betreibe bereits intensive Anstrengungen, neue Arbeitskräfte für den Beruf des Triebfahrzeugführers und des Kundenbetreuenden zu gewinnen. Trotz der vielen Hürden gibt es für die BRB dieses Jahr einen Grund zu feiern: Seit 25 Jahren fahren die Züge durch das Oberland.



In Zukunft sollen die Bahnen noch umweltfreundlicher werden. Mit der Bayerischen Staatsregierung, der Bayerischen Eisenbahngesellschaft und Siemens Mobility arbeitet die BRB bereits an einem Wasserstoffzug, welcher voraussichtlich im November geliefert wird und zwischen Augsburg und Füssen sowie Augsburg und Weilheim fahren soll. Er ersetzt einen Dieseltriebzug mit einer CO2-Ersparnis von circa 300 Tonnen pro Jahr. „Wir sind und bleiben ein zuverlässiger Mobilitätspartner, unsere Qualitätssteigerung in den Rankings der Bayerischen Eisenbahngesellschaft zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“ sw