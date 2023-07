Freistaat macht Geld für Feuerwehren locker – Herrmann: „Jeder Cent gut investiert“

Von: Sandra Hefft

Teilen

Die Preise für die Fahrzeuge der Feuerwehr steigen immer weiter: einer der Gründe für den aufgestockten Etat. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Landkreis – Die Feuerwehren im Freistaat dürfen sich über mehr Geld freuen: Wie das Bayerische Innenministerium erklärt, soll die Förderung für bestimmte Bereiche um 30 Prozent aufgestockt werden.

„Die bayerischen Kommunen und ihre Feuerwehren dürfen sich über eine massive Aufstockung der Feuerwehrförderung freuen“, berichtet das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration. Bedeutet: Die Festbeträge für den Bau von Feuerwehrhäusern werden verdoppelt, die Festbeträge für Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen und -geräten um 30 Prozent erhöht. „Eine derart kräftige Anhebung der Feuerwehrförderung hat es bislang noch nicht gegeben und ist absolut einzigartig“, sagt Innenminister Joachim Herrmann.

Gestiegene Preis bei den Fahrzeugen

Die Erhöhung sei aufgrund der Mehreinnahmen aus der Feuerschutzsteuer möglich, die nach der Steuerschätzung im Mai vom bayerischen Finanzminister für die kommenden Jahre prognostiziert werden. „Diese finanziellen Spielräume nutzen wir, um die Gemeinden bei Maßnahmen für ihre Feuerwehren spürbar zu unterstützen“, erklärt Herrmann. Angesichts der starken Preissteigerungen bei den Fahrzeugen ebenso wie im Hochbau sei das auch dringend notwendig.

20 Millionen mehr an die Kommunen

Der Innenminister erwartet, dass mit der Neuregelung künftig jährlich mehr als 20 Millionen zusätzlich an die Kommunen fließen werden. „Da ist jeder Cent gut investiert!“ ist sich Herrmann sicher. „Denn unsere Feuerwehren müssen zum Schutz der Sicherheit für unsere Bürgerinnen und Bürger auch gut ausgestattet sein.“ Herrmann bekräftigte, dass der Freistaat Bayern die Anliegen der Feuerwehren sehr ernst nehme und nach Kräften unterstütze. Alleine in den Jahren 2020, 2021 und 2022 wurden rund 145 Millionen Euro an Feuerwehrförderung an die Kommunen ausbezahlt.

Aigner lobt Maßnahme für Feuerwehr: „Müssen sie unterstützen“

Die Aufstockung der Feuerwehrförderung freut auch Ilse Aigner: „So wenig wie sie uns in Not nie im Stich lassen, müssen auch wir sie unterstützen“, betont die CSU-Stimmkreisabgeordnete und Präsidentin des Bayerischen Landtags. Die Aufstockung sei „ein klares Signal an unsere Kommunen und deren Feuerwehren“.