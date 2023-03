Bayrischzell: Auch künftig WC-Container statt Dixi für Langläufer

Teilen

Der WC-Container am Stocker-Parkplatz ist eine große Verbesserung. Doch eigentlich wollte die Gemeinde Bayrischzell eine feste Toilettenanlage. © Judith Weber

Bayrischzell – Für Bayrischzell das Ski-Langlaufen wichtig. Um die Infrastruktur zu verbessern, stand in dieser Saison auf dem Stocker-Parkplatz ein Miet-Toilettencontainer. Diesen wird die Gemeinde nun kaufen.

„In den letzten Jahren haben wir am Stocker immer mit Dixie-Toiletten gearbeitet“, blickte Bürgermeister Georg Kittenrainer in der jüngsten Gemeinderatssitzung zurück. Im Herbst wurde nach einem Gemeinderatsbeschluss ein Toilettencontainer angemietet. Wie gewünscht, eine feste Toilettenanlage zu bauen, gestaltet sich schwierig, da die Gemeinde nicht Eigentümer der Fläche ist. „Wir hatten mit dem Forst sehr konstruktive Gespräche, aber der Verkauf eines Grundstücks für den Bau eines WC-Gebäudes war seitens des Grundstückseigentümers nicht zur Debatte gestanden“, berichtete Kittenrainer. Zugestimmt hatten die Bayerischen Staatsforsten aber dem Aufstellen eines Toiletten-Containers. Der Wasseranschluss erfolgte von der Winterstube, ein Abwasserbehälter wurde installiert.

„Der WC-Container ist jetzt im ersten Jahr für 330 Euro im Monat angemietet worden“, sagte der Bürgermeister. Diese Saison sei nicht besonders stark gewesen, der Container aber trotzdem sehr gut angenommen worden. Jetzt stellte sich für die Gemeinde die Frage, ob der Container für rund 10.000 Euro gekauft werden soll – die Miete würde angerechnet. Florian Müller (parteilos) möchte sich mit der Container-Lösung nicht so einfach abfinden. „Das Langlaufzentrum bedeutet dem Ort so viel“, sagte er. Am liebsten hätte er ein festes Gebäude mit Duschen und Umkleiden. „Dass das eine Verbesserung war im Vergleich zu den Dixi-Klos, darüber brauchen wir gar nicht reden“, sagte Klaus Weilbach (CSU). Aber auch er wünscht sich ein festes Gebäude, um professionell aufgestellt zu sein. Kittenrainer betonte nochmal, dass er bisher bei seinen Verhandlungen mit dem Forst nicht recht weitergekommen sei. So sei er froh über diese Verbesserung. „Der Container war der geringste gemeinsame Nenner.“



Ob man den Container in den Sommermonaten zum Parkplatz „Schweres Gatter“ versetzen wolle, oder dort auf dem eigenen Grundstück doch eine feste Toilette mit Umkleiden und Duschen baut, das gilt es noch zu diskutieren. Erstmal entschied sich der Bayrischzeller Gemeinderat bei drei Gegenstimmen, den WC-Container zu kaufen. von Judith Weber