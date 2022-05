Bergwaldprojekt bei Forstbetrieb Schliersee: Freiwillige aus ganz Deutschland dabei

Zahlreiche Helfer sind im Wald im Landkreis Miesbach unterwegs, um die Natur zu unterstützen. © GB

Landkreis – Fast 90 freiwillige Teilnehmer aus ganz Deutschland führen Arbeiten in den Bergwäldern zwischen Schliersee und Bayrischzell durch, um das Ökosystem zu schützen.

Noch bis Freitag, 14. Mai, ist der Verein Bergwaldprojekt beim Forstbetrieb Schliersee der bayerische Staatsforsten sowie in Holzkirchen mit der Bergwaldoffensive des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) im Einsatz.



Fast 90 freiwillige Teilnehmer aus ganz Deutschland werden in dieser Zeit in den Wäldern des Forstbetriebs sowie Privat- und Kommunalwald verschiedene Naturschutzarbeiten durchführen und das Ökosystem Bergwald näher kennenlernen. In der dritten Woche am Schliersee nehmen junge Erwachsene im Rahmen eines alternativen Seminars während ihres Freiwilligen Ökologischen Jahrs über die Evangelische Jugend in Bayern teil. Ziele des Einsatzes sind, die ökologische Situation am Projektstandort zu verbessern und die Teilnehmer auch über die Wochen hinaus für einen schonenden Umgang mit natürlichen Lebensgrundlagen zu sensibilisieren.

Postcode-Lotterie hilft mit 6.000 Euro

Angeleitet von Dominik Kopf, Henning Rothe und Karolin Prott von Bergwaldprojekt sowie unter Regie des Bergwaldoffensive-Managers Franz Jäger vom AELF sowie der Revierleiter Christian Lischka vom Forstbetrieb Schliersee und Peter Lechner werden die Freiwilligen im Schutzwald rund um Bayrischzell verschiedene Arbeiten durchführen.

So werden sie die zur Betreuung der Schutzwälder benötigte Infrastruktur pflegen, Hochsitze bauen, um die Jagd zu unterstützen, Maßnahmen umsetzen, um Biotope zu verbessern, junge standortheimische Bäume pflanzen und Pflegemaßnahmen zugunsten stabiler Bergmischwälder durchführen. Korbinian Wolf, Bereichsleiter Forsten beim AELF, erklärt: „Durch den Klimawandel hat sich die Bedeutung nochmals erhöht, den Bergwald intensiv und zeitaufwendig zu pflegen. Dies gilt für Staatswald ebenso wie für Privat- und Körperschaftswald.“

Ein wichtiges Anliegen der Projektwochen ist, die Bedeutung der Schutzwälder zu vermitteln und erlebbar zu machen. Neben praktischer Arbeit ist deswegen auch eine Exkursion pro Woche vorgesehen. Untergebracht sind die Gruppen in Mehrbettzimmern. Eigene Köche kümmern sich mit ökologisch erzeugter, vegetarischer und möglichst regionaler sowie saisonaler Vollwertkost darum, die Freiwilligen zu verpflegen. Finanziell unterstützt wird die Woche der Bergwaldprojekt-Waldschule von der Postcode-Lotterie mit zirka 6.000 Euro.

Bergwaldprojekt verändert Teilnehmer

„Die Teilnehmer lernen aktiv den Bergwald, seine wichtigen Schutzfunktionen sowie seine Artenvielfalt kennen und leisten in den abwechslungsreichen Wochen einen persönlichen Beitrag zu dessen Erhalt auch für kommende Generationen“, erläutert Jörg Meyer, Leiter des Forstbetriebs Schliersee.

Karolin Prott fügt hinzu: „In den Einsatzwochen spüren die Teilnehmer ihre eigene Selbstwirksamkeit in der Klimakrise. Das ist ein positives Gefühl und macht Lust auf mehr. Viele fahren nach Hause und stellen zumindest Teilbereiche ihres Alltags um, handeln zum Beispiel ressourcenschonender. Damit beteiligen sie sich am gesellschaftlichen Wandel hin zu einer nachhaltigen Entwicklung.“ ksl