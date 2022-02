Arbeiten an abgelegenen Orten: BR-Doku mit Bildern aus Bayrischzell

Von: Sandra Hefft

Wie es ist, fernab des Alltags zu arbeiten, erzählt Arno Riffeser am Wendelstein-Observatorium. © Eichinger

Landkreis – „Wo Bayern aufhört – Arbeiten an abgelegenen Orten“ lautet der Titel einer Doku im BR-Fernsehen. Mit dabei ist der Wendelstein in Bayrischzell.

In seiner neuen Dokumentation begleitet Jürgen Eichinger Menschen, die ihren Traumjob inmitten der Natur gefunden haben. Dabei berichtet auch Arno Riffeser vom Wendelstein-Observatorium in Bayrischzell.



Es sind Traumjobs in der Natur an Orten, die Menschen mit Normaljobs eher selten besuchen. Nationalparkranger erwandern im Auftrag des Naturschutzes im einzigen Alpennationalpark Deutschlands eine Welt, die auf über 2.000 Höhenmetern inmitten einer einzigartigen Natur und scheinbar fern all dessen ist, was Menschen mit Normaljobs als Alltag bezeichnen würden.

Sternwarte auf dem Wendelstein

So wie Hüttenwirte, die manchmal über fünf Stunden zu Fuß im Hochgebirge unterwegs sind, um an ihren Arbeitsplatz zu gelangen. Anders als ihre Gäste verbringen sie in ihren auf über 2.300 Höhenmeter gelegenen Wolkenhäusern mehrere Monate am Stück bei jedem Wetter. Es ist ein Job, der sich völlig unterscheidet von einer Gastwirtschaft im Tal: Nicht nur die Versorgung mit dem Grundbedarf an Wasser, Holz und Lebensmitteln stellt eine logistische Herausforderung dar, auch das Zusammenleben mit den Gästen ist dort oben völlig anders.

Doch auch Orte, die scheinbar leicht zu erreichen sind – wie die Sternwarte auf dem Wendelstein – können für jene, die dort arbeiten, hin und wieder zum abgeschiedenen Adlernest werden, wenn wegen Lawinengefahr alle Wege gesperrt sind und weder Seil- noch Zahnradbahn einen sicheren Abstieg ins Tal ermöglichen.



BR-Doku am Montagabend

Arbeiten an ungewöhnlichen Orten inmitten der Natur, öfters auf sich allein gestellt zu sein, das ist auch dem als Berg-, Natur- und Tierfilmer bekannt gewordenen und vielfach ausgezeichneten Pockinger Filmemacher Jürgen Eichinger Alltag.

In seiner neuen Dokumentation „Wo Bayern aufhört – Arbeiten an abgelegenen Orten“, die das BR-Fernsehen am Montag, 21. Februar, um 21 Uhr, zeigt, stellt er diese ungewöhnlichen Arbeitsplätze und vor allem ihre Menschen vor – wie die Nationalparkranger Marina Unterreiner und Klaus Melde, Steiger Michael Köppl, Astronom Arno Riffeser und Hüttenwirtin Marisa Sattleger, für die ihr Beruf mehr als nur ein Job ist, sondern Berufung. she