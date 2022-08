Bayrischzeller Gemeinderat positioniert sich gegen Wolf und für Almbauern

Der Widerstand gegen Wölfe wächst im Landkreis Miesbach. Unklar ist weiterhin, ob die Tiere sich hier dauerhaft angesiedelt haben. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa-tmn/Archivbild

Bayrischzell – Seit Bär Bruno nahe Bayrischzell aufgetaucht ist, ist man dort vorsichtig, was Raubtiere in der Natur angeht. Nun positioniert sich der Gemeinderat zum Wolf.

Bürgermeister Georg Kittenrainer befragte in der jüngsten Sitzung des Bayrisch­zeller Gemeinderats das Gremium zum Thema Wolf. Er forderte wolfsfreie Gebiete im bayerischen Alpenraum – zum Schutz der traditionellen Almwirtschaft und um somit den Fortbestand der Kulturlandschaft zu sichern.

„Seit Bär Bruno sind die Landwirte hier bei uns aufgerüttelt – das ist mittlerweile lange her“, sagte der Bürgermeister einleitend. Auch ein Wolf hat vor ein paar Jahren sein Unwesen in Bay­rischzell getrieben. Kittenrainer ist selbst Almbauer und weiß, welche existenzbedrohenden Probleme für die traditionelle kleinteilige Alm- und Landwirtschaft durch Bär und Wolf hier in der Region auftreten. Dabei gehe es nicht nur um Risse von Weidevieh, sondern auch darum, dass die Tiere durch den Beutegreifer beunruhigt würden.

Schutz vor Wolf auf Alm kaum möglich

Er habe im Gespräch mit Bauern aus der Schweiz und Südtirol erfahren, dass eine friedliche Koexistenz, die häufig propagiert werde, nicht möglich sei. Dort gibt es bereits einen größeren Bestand an Beutegreifern und so hören mehr und mehr Almbauern auf. „Das ist ein schleichender Prozess“, sagte Kittenrainer.

Herdenschutzmaßnahmen wie Zäune könnten in den Gebirgsregionen praktisch nicht umgesetzt werden und würden die Landschaft auch für alle anderen Wildtiere zerschneiden. Der Einsatz von Schutzhunden sei aufgrund von deren genereller Aggressivität auch gegenüber Wanderern äußerst problematisch. „Das ist die Wiederkehr einer Art und alle anderen werden zurückgedrängt“, betonte Kittenrainer. Auch die Biodiversität werde folglich sinken.

„Der Wolf ist anpassungsfähig und scheut den Menschen nicht mehr“, weiß auch Isidor Scharmann (FWG), der schon einmal beobachtet hat, wie ein Wolf ein Reh riss. Wenn mehr und mehr Almbauern ihren Beruf aufgeben, würden die Almen zuwachsen und werde die Kulturlandschaft verschwinden.

Tourismus leidet unter Bär und Wolf

„Man braucht dann auch überhaupt kein Geld mehr in den Tourismus stecken“, sagte Regina Bleier (CSU). „Der Wolf ist in der Naturschutzszene der Superstar“, sagte der Bürgermeister. Nicht so populäre Arten, die ihre letzten Lebensräume auf den Almen haben, würden in der Diskussion vergessen. Er sieht seitens der Politik kein tragfähiges Konzept, wie Wolf und Bär mit Landwirtschaft und Tourismus vereinbar sein sollen.

Mit einem einstimmigen Beschluss fordert die Gemeinde nun, wolfsfreie Gebiete im bayerischen Alpenraum auszuweisen, um die traditionelle Almwirtschaft zu erhalten und den Fortbestand der Kulturlandschaft zu sichern. Getreu dem Motto „Steter Tropfen höhlt den Stein“ will man sich damit noch einmal an Ministerpräsident Markus Söder wenden. jw