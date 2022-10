Bayrischzell: Gemeinderat schickt Personalhaus auf Stelzen in erste Runde

So könnte das neue Personalwohnhaus von der Pletzer-Gruppe am Bayrischzeller Bahnhof aussehen. © Weber

Bayrischzell – Die Pletzer-Gruppe möchte in Bayrischzell auf ihrem Parkplatz am Bahnhof ein Personalwohnhaus für die Beschäftigten des Hotels „Das Bayrischzell“ errichten.

Entstehen soll laut Antrag ein T-förmiger Baukörper mit drei Stockwerken. Der Bayrischzeller Gemeinderat schickte das Vorhaben in der jüngsten Sitzung in die erste Runde.

„Unser Wunsch wäre eine Tiefgarage gewesen“, erläuterte Bürgermeister Georg Kittenrainer. Doch hierfür wäre durch die Größe des Vorhabens ein umfangreiches Lüftungssystem notwendig geworden. „Wirtschaftlich unrentabel für den Betreiber“, erklärte Kittenrainer. Entstehen soll nun ein Personalwohnhaus mit 30 Appartements für Mitarbeiter des Hotels der Pletzer-Gruppe.

Weilbach (CSU): Stelzenlösung „wahnsinnig greißlig“

Dass das geplante Gebäude auf Stelzen stehen wird, um im Erdgeschoss weiterhin ein Parkdeck zu haben, findet nicht nur Klaus Weilbach (CSU) „wahnsinnig greißlig“. Um der Höhenentwicklung entgegenzuwirken, wurde das Erdgeschoss in den Planungen bereits 70 Zentimeter unter das jetzige Geländeniveau abgesenkt. Der First des flachen Satteldachs würde rund 40 Zentimeter niedriger als der First des Bahnhofsgebäudes liegen. Der Wunsch des Gemeinderats und der Nachbarn ist, wenn möglich, das Gebäude noch weiter abzusenken. Außerdem soll im Zusammenhang mit dem Neubau die Zufahrtsituation des Parkplatzes neu geordnet und entzerrt werden. Vorgesehen ist eine Einbahnregelung.

Den T-förmigen Baukörper mit drei Stockwerken finden die direkt betroffenen Nachbarn zu mächtig. „Aber ohne Personalzimmer gibt es kein Personal“, betonte Kittenrainer und unterstrich die Dringlichkeit dieses Vorhabens. Der Gemeinderat müsse abwägen. Die Abstandsflächen werden eingehalten. Innerhalb des Ortes nachzuverdichten, ist für den Bürgermeister in Ordnung: „Bevor wir auf die grüne Wiese bauen.“

Die ersten Entwürfe der Planer seinen immer zu groß gewesen, berichtete Kittenrainer. Deshalb rief er dazu auf, dem Projekt mit einem vorhabensbezogenen Bebauungsplan zuzustimmen. So habe der Gemeinderat das größtmögliche Mitspracherecht. Ein Vorhaben- und Erschließungsplan sei vom Vorhabensträger zu erstellen und ein Durchführungsvertrag zu erarbeiten. Unter den Vorgaben, dass dort dauerhaft Personalwohnungen für „Das Bayrischzell“ betrieben werden, die Verkehrsführung mit einbezogen wird und auf die Belange der Nachbarn eingegangen wird, brachte der Gemeinderat das Vorhaben mit einer Gegenstimme auf den Weg. jw