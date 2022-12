Bayrischzell: Machbarkeitsstudie zu Wohnbebauung auf dem Böhmfeld

Hier am Böhmfeld in Bayrischzell könnte Wohnraum für 100 bis 120 neue Bürger entstehen. Bei allen Mehrfamilienhäusern ist der Einbau eines Aufzugs vorgesehen.

Fokus auf Senioren

Bayrischzell – Wie könnte eine Wohnbebauung auf dem von der Gemeinde Bayrischzell erworbenen Böhmfeld aussehen? Das war Thema im Gemeinderat.

Die KE LBBW untersucht kommunale Flächenentwicklung im Sinne der Kommune. Vorgestellt wurden mehrere Varianten. Die wirtschaftliche Betrachtung wurde in den nichtöffentlichen Teil der Sitzung verlegt.

Tanja Hetterich und Jochen Hohberger von der KE LBBW stellten dem Bayrischzeller Gemeinderat zwei Varianten als ersten Zwischenbericht vor. Es wurden zuerst die örtlichen Verhältnisse, wie Topografie, Zufahrtsmöglichkeiten, Ver- und Entsorgung, Umgebungs- und Bestandsbebauung untersucht.

Zusammen mit Bürgermeister und Verwaltung wurden dann in Vorgesprächen verschiedene Bebauungsvarianten erarbeitet. Vorgabe war eine Mischung aus Mehrfamilienhäusern und Reihenhäusern. Diese erste Vorstellung der Varianten dient ausschließlich als Grundlage für den Entscheidungsprozess. Die erste Variante sieht drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 30 Wohneinheiten vor. Die Garagen sind in den Häusern integriert. Zusätzlich sollen elf Reihenhäuser mit einem Gemeinschaftsparkplatz entstehen. In der Mitte wäre ein zentraler Quartiers­platz. Insgesamt würden mit dem Bestandsgebäude 43 Wohneinheiten entstehen. Die zweite Variante sieht drei Mehrfamilienhäuser in L-Form mit 28 Wohneinheiten vor.

Die Parkplätze wären am Grundstücksrand angesiedelt. Zusätzlich sollen neun Reihenhäuser entstehen, ebenfalls mit einem Gemeinschaftsparkplatz. Das Be- und Entladen der Autos wäre in allen Varianten direkt am Haus möglich. In die Mitte käme ein verkehrsberuhigter Platz. Die Mehrfamilienhäuser sollen einen attraktiven Innenhof erhalten. So gäbe es mit dem Bestandsgebäude 39 Wohneinheiten.

Grundsätzlich ist für alle Mehrfamilienhäuser der Einbau eines Aufzugs vorgesehen, so dass diese auch in den Obergeschossen barrierefrei und damit behinderten- und seniorengerecht sind. „Ich sehe das bei meinen wöchentlichen Geburtstagsbesuchen. Der Bedarf an betreutem Wohnen ist in Bayrischzell vorhanden“, sagte Bürgermeister Georg Kittenrainer. Er findet es schlimm, dass Menschen, die auf fremde Hilfe angewiesen sind, im Regelfall ihre Heimat Bayrischzell verlassen müssen. „Betreutes Wohnen lässt sich leicht mit Zweizimmerwohnungen und einem Arztzimmer umsetzen“, erklärte Tanja Hetterich eine Möglichkeit für etwa eines der Mehrfamilienhäuser.

Georg Kittenrainer ist es wichtig, dass etwas Vernünftiges für Bayrischzell herauskommt. „Das ist Wohnungsbau, relativ dicht mit großen Gebäuden, das braucht man nicht wegdiskutieren“, ergänzte er. Es würde sich um einen Zuwachs von rund 100 bis 120 Bürgern handeln. Für eine kleine Gemeinde wie Bayrischzell ist das nicht wenig. Es soll geprüft werden, ob ein Teil der Fläche mit Einfamilien- oder Doppelhäusern für Einheimische bebaut werden kann.



„Wir sollten auch den Kindergarten nicht vergessen“, warf Regina Bleier (CSU) ein. Dafür sollen im Süden des Grundstücks Flächen zurückgehalten werden. Vize-Bürgermeister Egid Stadler könnte sich auch einen Teil der Fläche für eine touristische Nutzung vorstellen. Grundsätzlich gefiel dem Bayrischzeller Gemeinderat die Planungsgrundlage. Jetzt sollen die Pläne nach und nach angepasst werden. jw