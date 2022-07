Offiziell eröffnet: Neue Brücke über Leitzach in Geitau feierlich eingeweiht

Bürgermeister Georg Kittenrainer (M.), Georg Auer vom Ingenieurbüro und Nina Riml von der Firma Porr durchschnitten symbolisch ein weiß-blaues Band, um die Brücke zu eröffnen. © Gemeinde

Bayrischzell – Nach zwei Monaten Bauzeit ist die Brücke über die Leitzach in Bayrischzell-Geitau wieder offen für Radfahrer und Fußgänger. Auch Rettungskräfte dürfen passieren.

Die Leitzachbrücke in Geitau ist nun wieder offiziell freigegeben. Das Bauwerk musste saniert werden. Die zirka 100 Jahre alte, westliche Leitzachbrücke in Geitau nahe der Kanalpumpstation war baulich in einem schlechten Zustand und aufgrund dessen auf drei Tonnen Gewicht beschränkt. Sie musste unbedingt saniert beziehungsweise erneuert werden.

Die Brücke liegt auf der Trasse des neuen Weitwanderwegs Bayern-Tirol und so konnte die Baumaßnahme in das Interreg-Förderprojekt „Weitwandern auf kultur- und naturhistorischen Pfaden zwischen Bayern und Tirol“ eingebunden werden.

Bauzeit von Mitte April bis Mitte Juni

„Sie wurde als Fußgänger- und Radfahrerbrücke ausgebaut, die jedoch für Schneeräum- oder Rettungsfahrzeuge befahrbar ist“, erläutert der Bayrischzeller Geschäftsleiter Josef Acher. „Der regelmäßige Kfz- und landwirtschaftliche Verkehr fährt künftig über die östlich gelegene Riederbrücke und den Bahnhof Geitau.“

Aus dem Interreg-Programm wird die Brücke mit einem Betrag in Höhe von 75.000 Euro gefördert. Die Gesamtbaukosten betragen rund 261.000 Euro netto. Mit Planung und Bauleitung war das Ingenieurbüro BG Trauntal aus Ruhpolding (Landkreis Traunstein) betraut. Den Auftrag für die Bauarbeiten erhielt nach Ausschreibung die Firma Porr.

Von Mitte April bis Mitte Juni wurden in einer Bauzeit von nur zwei Monaten der alte Brückenüberbau abgebrochen, die Fundamente und Widerlager im Uferbereich erneuert, der bestehende Mittelpfeiler saniert, ein Oberbau mit Stahlträgern und Betonfertigteilen aufgebracht, ein Lärchengeländer montiert sowie die Zufahrten neu angelegt.

Kleine Feier bei einem Brückenbier

Nun konnte die Brücke im Rahmen einer kleinen Feier bei einem Brückenbier eröffnet werden. Bürgermeister Georg Kittenrainer, Georg Auer vom Ingenieurbüro und Nina Riml von der Firma Porr durchschnitten symbolisch ein weiß-blaues Band, um die Brücke offiziell dem Verkehr zu übergeben.

Der Bürgermeister dankte in einer Ansprache dem Ingenieurbüro, der Baufirma und allen Beteiligten für die zügige und reibungslose Abwicklung der gesamten Baustelle und auch den unmittelbaren Nachbarn für ihr Verständnis während der Bauzeit. Anschließend gab es für alle eine kleine Brotzeit direkt auf der neuen Brücke. gb