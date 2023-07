Bayrischzell: Polizei kontrolliert Motorräder am Sudelfeld – Viele Verstöße

Von: Sandra Hefft

Die Polizei führte am Wochenende Motorradkontrollen durchgeführt. (Symboldbild) © Arne Dedert/dpa/dpa-tmn

Bayrischzell – Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd hat am Samstag am Sudelfeld Motorradfahrer kontrolliert. Am meisten beanstandet wurden zu hohe Geschwindigkeit und gefährliche Überholmanöver.

Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd führten am Samstag (1. Juli) Motorradkontrollen im großen Rahmen durch. In den Bereichen Rossfeld Panorama Straße und dem Sudelfeld wurden dabei insgesamt vier stationäre Kontrollstellen betrieben, zusätzlich überwachten mehrere zivile Videomotorräder das Verkehrsgeschehen. „Die Beanstandungsquote fiel leider sehr hoch aus“, resümiert das Präsidium.

Die Kontrollen fanden im Rahmen einer „Sicherheitskooperation Motorrad“ statt. Die oberbayerischen Kontrollkräfte wurden dabei von Kollegen aus ganz Bayern sowie Baden-Württemberg und Hessen unterstützt.

„Im Bereich des Sudelfeldes wurden im Kontrollzeitraum insgesamt 23 Fahrzeugführer wegen überhöhter Geschwindigkeit beziehungsweise verbotswidrigen Überholens beanstandet“, heißt es im Bericht.

Gegen 12.45 Uhr wurde am Sudelfeld die Honda eines 44-jährigen Briten aus dem Verkehr gezogen. „Der Fahrer kam augenscheinlich von der Rennstrecke, da die Frontscheinwerfer komplett abgedeckt und der Hinterreifen glatt waren, der Dämpfereinsatz der Auspuffanlage fehlte, eine Bremsanlage ohne Zulassung und eine unzulässige Racing-Fußrastanlage verbaut waren“, erklärt die Polizei. Nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung in Höhe von über 400 Euro verließ das Motorrad die Kontrollstelle im Transporter.