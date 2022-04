Nach Antrag junger Bayrischzeller: Gemeinderat findet Raum für Jugend

Im überdachten Bereich des Bayrischzeller Minigolfgebäudes wird ein frei zugänglicher Jugendraum entstehen. © Weber

Bayrischzell – Über einen Jugendraum hat der Gemeinderat in Bayrischzell in seiner jüngsten Sitzung diskutiert. Es wurde eine Lösung gefunden.

Den Bayrischzeller Gemeinderäten lag in ihrer jüngsten Sitzung eine Anfrage von vier Bayrischzeller Mädchen vor, einen Jugendraum bereitzustellen. Die Gemeinderäte begrüßten die Initiative der Jugendlichen.



„In meiner Jugendzeit hat es einmal einen Jugendraum im Pfarrheim gegeben“, erinnerte sich Bürgermeister Georg Kittenrainer. „Es ist ein berechtigtes Anliegen. Wir möchten allen Bayrischzeller Jugendlichen die Möglichkeit für einen Treffpunkt bieten“, freute er sich über den Brief und die Initiative von vier Mädchen, die auch persönlich zur Gemeinderatssitzung gekommen waren.

Hütten am Waldfestplatz vorgeschlagen

Gesucht wird laut Brief ein Treffpunkt, an dem sie sich regelmäßig und witterungsunabhängig treffen können. Die von den Jugendlichen vorgeschlagenen Hütten am Waldfestplatz sind laut Kittenrainer Lagerräume der Vereine und somit nicht verfügbar. Zusammen mit dem Jugendbeauftragten Lukas Bucher (FWG) hatte Kittenrainer verschiedene Standortmöglichkeiten geprüft.

Als einzige Lokalität von der Gemeinde Bayrischzell würde sich der überdachte Bereich an der Ostseite des Minigolfgebäudes anbieten. „Der Standort Minigolfplatz wäre optimal“, sagte Bucher, „da gibt es keine Nachbarn.“ Toiletten sind dort vorhanden. Hergerichtet, verkleidet und isoliert werden soll der Raum von den Jugendlichen in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Bauhofs. „Was man sich selbst erschafft, erhält man auch gerne“, begrüßte auch Willy Kravanja (parteilos) das Vorgehen.

Jugendamt Miesbach befürwortet Treffpunkt

Wichtig ist den Gemeinderäten, dass dieser Raum allen Bayrischzeller Jugendlichen zur Verfügung steht und nicht einer exklusiven Gruppe. „Es muss gewährleistet sein, dass alle rein dürfen“, sagte Egid Stadler (CSU). Auch vom Jugendamt in Miesbach ist so ein Raum erwünscht. Es wird eine Hausordnung geben und die Jugendlichen müssen sich an die von der Gemeinde festgelegten Regeln zu Benutzung, Reinigung und Instandhaltung halten. „Wir werden die Letzten sein, die durchs Fenster schauen – was treiben sie denn heute wieder? Aber es muss normal abgehen“, sagte Kittenrainer.

Der Raum wird Rechte, aber auch Pflichten mit sich bringen. Den Ablauf sollen die Jugendlichen organisieren und einen Ansprechpartner benennen. Einstimmig entschieden sich die Bayrischzeller Gemeinderäte für den frei zugänglichen Jugendraum am Minigolfplatz. jw