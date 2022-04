Hinweis auf Gemeindebücherei Bayrischzell

Verein Kultursprung plant eine besondere Bücherbox in Bayrischzell

So könnte die Bücherkuh im Bayrischzeller Kurpark aussehen. Die Futterkrippe fungiert als Büchertauschschrank. © Brinkies

Bayrischzell – Bücherschränke in Form von Telefonzellen oder Regalen gibt es immer mehr im Landkreis Miesbach. In Bayrischzell soll nun etwas Besonderes entstehen.

In der jüngsten Sitzung des Bayrischzeller Gemeinderats im Pfarrheim lag dem Gremium die Idee des Vereins Kultursprung für eine Bücherkuh als Tauschbörse für Bücher vor. Es soll ein Kunstwerk von Georg Brinkies entstehen: eine Kuh mit Futterkrippe. Als Aufstellungsort wünschten sich die Gemeinderäte den Kurpark.

Öffentliche Bücherschränke in Form von Telefonzellen oder Regalen werden immer beliebter. Erst kürzlich wurde von der Gemeinde Schliersee in Zusammenarbeit mit dem Lions-Club Miesbach-Holzkirchen in der Vitalwelt Schliersee eine Möglichkeit zum Büchertausch eingerichtet. Auch in Bayrischzell soll es in Zukunft so einen öffentlichen Bücherschrank geben. Nach dem Motto „Die Kuh, die liest“ würde so zusätzlich ein Kunstwerk geschaffen.

Futterkrippe bietet Platz für 50 Bücher

Der Künstler Georg Brinkies aus Neuhaus war persönlich in die Sitzung gekommen, um das Projekt vorzustellen. Entstehen soll eine Kuh aus Stahl mit rund drei Metern Länge. In einer Futterkrippe aus Stahl und Plexiglas sollen rund 50 Bücher geschützt vor Regen Platz finden. Die Idee stammt von Emma Véron (22) aus Frankreich, die für ein Jahr in Bayrischzell lebt, um ihren Deutsch-Französischen Freiwilligendienst (DFFD) beim Tannerhof Bayrischzell und dem Verein Kultursprung zu absolvieren. Als Projekt für ihren DFFD hat sie sich einen öffentlichen Bücherschrank überlegt. Bayernweit gibt es bereits mehr als 250 Büchertauschmöglichkeiten.

„Das ist eine nette Idee, die meist sehr gut angenommen wird“, sagte Bürgermeister Georg Kittenrainer. Ihm ist wichtig, wenn es schon ein Initiative rund ums Lesen gebe, dass die Bayrischzeller Gemeindebücherei davon profitieren sollte. Regina Bleier (CSU) warf als Standort den Kurpark ein. „Da gehen wahnsinnig viele Leute vorbei“, sagte sie. Dieser Gedanke gefiel auch dem Bürgermeister: „Wenn nicht gerade Kurkonzert ist, hat man eine Bank für sich und kann da lesen.“



Hinweis auf Gemeindebücherei Bayrischzell

Die Wetterfestigkeit der Futterkrippe und was man bei Schnee im Winter damit mache, soll noch geklärt werden. Ein Hinweis auf die Gemeindebücherei soll ebenfalls angebracht werden. Wichtig ist, dass jemand gefunden wird, der sich um die Bücher kümmert, wenn der Kulturaustausch von Emma Véron beendet ist. „Da muss man natürlich regelmäßig reinschauen“, sagte Regina Bleier.

Finanziert wird das Projekt durch Spenden. Die Bayrischzeller Gemeinderäte begrüßten die Idee zum Projekt „Bücherkuh“ und schlugen den Kurpark als Aufstellungsort vor. „Dann wird künftig wieder eine Kuh im Kurpark grasen“, sagte Georg Kittenrainer zum Abschluss mit einem Schmunzeln. jw