Bayrischzell will weiter „Heilklimatischer Kurort“ bleiben

Teilen

Klingt „Heilklimatischer Kurort“ verstaubt, oder passt es genau in die heutige Zeit, in der das Thema Gesundheit immer wichtiger wird? © Judith Weber

Bayrischzell – Für den Gemeinderat in Bayrischzell stellte sich die Frage, ob eine Verlängerung des Zertifikats „Heilklimatischer Kurort“ beantragt werden soll.

Es gibt nur 16 heilklimatische Kurorte in Bayern, darunter Bayrischzell. „Heilklimatischer Kurort ist ein wertiges Prädikat“, betonte Bürgermeister Georg Kittenrainer in der jüngsten Bayrischzeller Gemeinderatssitzung. Er möchte diese Zertifizierung, die Bayrischzell seit den 1970er Jahren trägt, unbedingt behalten und nicht verfallen lassen. Bereits 2017 hatte der Gemeinderat dieses Thema umfangreich diskutiert und sich für die Durchführung der Zwischenprüfung entschieden. „Es gab damals zwei Meinungen. Manche glaubten, dass der Begriff verstaubt klingt und wir unseren Ort eher auf Sport und Familien ausrichten sollten“, erklärte Tourismusleiterin Stephanie Hintermayr.

Mit dem Tannerhof hat Bayrischzell bereits vor mehreren Jahren die Kurklinik verloren. Aber Gesundheit und Entschleunigung spiele auf der anderen Seite eine immer wichtigere Rolle. So stimmte 2017 die deutliche Mehrheit für eine Verlängerung. „Es handelt sich um einen wissenschaftlich messbaren Wert und nicht einfach nur um irgendeinen Marketingbegriff“, erklärte die Tourismusleiterin. Um das Prädikat „Heilklimatischer Kurort“ weiter führen zu dürfen, sind in regelmäßigen Abständen Luftqualität und Bioklima zu überprüfen. Die Zwischenprüfung ist alle fünf Jahre fällig und alle zehn Jahre wird eine umfassende Luftanalyse mit bioklimatischem Gutachten gefordert. Jetzt steht die Hauptprüfung an und das Luftqualitätsgutachten hierfür kostet rund 10.000 Euro.

Die Verwaltung Bayrischzell ist nach wie vor der Meinung am Prädikat festzuhalten. Durchgeführt wird die Luftprüfung vom Deutschen Wetterdienst mit verschiedenen Messstellen im Ort. Georg Kittenrainer rechnet insgesamt mit Kosten von rund 2000 Euro pro Jahr für die Zertifizierung. „Es ist ein Qualitätssiegel von offizieller Stelle, keine Larifari-Bewertung“, betonte er nochmal. Auch Vize-Bürgermeister Egid Stadler (CSU) möchte diesen Titel nicht leichtfertig abgeben. „Auch wenn er ein bisschen verstaubt klingt“, schmunzelte er. Regina Bleier (CSU) würde sich wünschen, dass mit diesem Prädikat dann auch geworben wird. „Es taucht momentan nirgendwo auf“, sagte sie. Für die Zertifizierung sind neben dem Luftgutachten weitere Nachweise, wie Kur- und Erholungsangebote und Angaben zur medizinischen Versorgung nötig. Die Sanierung der Kneippbecken beispielsweise hilft bei der Verlängerung des Prädikats.

Der Bayrischzeller Gemeinderat stimmte einstimmig für die Beauftragung des Luftqualitätsgutachtens entsprechend den Vorgaben für die Zertifizierung „Heilklimatischer Kurort“ beim Deutschen Wetterdienst. Judith Weber