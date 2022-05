30 von 31 Netzen übertreffen Erwartungen

BEG: Servicequalität im bayerischen Regionalverkehr verbessert sich weiter

Von: Fridolin Thanner

Das Netz im Oberland hat sich laut Bayerischer Eisenbahngesellschaft verbessert. © Thanner (Archivfoto)

Landkreis – Die bayerischen Regionalbahnen sind sauberer und komfortabler geworden. Das ergibt eine Auswertung der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG).

„Die bayerischen Regionalzüge sind bei der Servicequalität weiter auf Kurs. Die positive Entwicklung der vergangenen Jahre setzt sich fort“, teilt die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) mit Verweis auf die Ergebnisse ihres Jahresrankings 2021 mit. Die BEG plant, finanziert und kontrolliert den Regionalverkehr im Auftrag des Freistaats.

Die 31 bewerteten bayerischen Regionalverkehrsnetze erreichen auf einer Skala von minus bis plus 100 Punkten im bayernweiten Durchschnitt 53,49 Punkte (Vorjahr: 45,65 Punkte). Die BEG spricht von einem positiven Trend auf hohem Niveau. Vor zehn Jahren lag der Durchschnittswert nur knapp über Null.

Drei Netze erreichen Bestmarke

Erstmals erreichen drei Netze die Bestmarke von 100 Punkten und teilen sich Platz 1: die Netze Kahlgrund (plus 2,62 Punkte gegenüber dem Vorjahr), Agilis-Nord (plus 3,29 Punkte) und Kissinger Stern (plus 7,61 Punkte). Davon ist die Bayerische Oberlandbahn GmbH noch ein Stück entfernt. Doch auch für sie geht es nach oben: Die BOB erreichte in dem Ranking 56,07 Punkte. 2020 lag der Wert noch bei 43,15. Damit belegt die Bayerische Oberlandbahn Platz 12.



Die BEG überprüft regelmäßig die Leistungen der bayerischen Eisenbahnverkehrsunternehmen hinsichtlich Sauberkeit, Komfort und Kundenorientierung. Dabei werden die einzelnen Netze mit Hilfe von externen Testern und Fahrgastbefragungen bewertet. Das Messsystem ist mit finanziellen Anreizen hinterlegt: Bei einem positiven Punktewert erhalten die Unternehmen eine Bonuszahlung von der BEG. Bei einem negativen Ergebnis müssen sie eine Strafe zahlen. „Die Pünktlichkeitswerte fließen nicht in das Ranking zur Servicequalität ein“, teilt die BEG mit. Sie werden in einem eigenen Messsystem ermittelt und separat veröffentlicht.

30 von 31 Netzen übertreffen Erwartungen

Insgesamt übertrafen 30 von 31 Netzen im Berichtsjahr die hohen Mindesterwartungen. Lediglich das Netz Regio Würzburg-Thüringen blieb hinter den Erwartungen der BEG zurück. Das vollständige Ranking zur Servicequalität 2021 sowie alle Jahreswerte seit 2010 hat die BEG auf der Internetseite www.beg-ranking-servicequalitaet.de veröffentlicht.

„Die Servicequalität im bayerischen Regionalverkehr steigt schon seit Jahren. Das ist nicht nur ein Indiz dafür, dass unsere Mess- und Anreizsysteme wirken. Die positive Entwicklung belegt vor allem, dass die Verkehrsunternehmen kontinuierlich und mit Erfolg an Qualitätsverbesserungen arbeiten“, sagt BEG-Geschäftsführerin Bärbel Fuchs. „Die Corona-Pandemie hat am hohen Niveau der Servicequalität einen gewissen Anteil, denn wenn weniger Menschen unterwegs sind, wirkt sich das positiv auf die Sauberkeit in den Zügen aus. Aber diesen Effekt gab es bereits 2020. Die deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr geht also eindeutig auf das Konto der Verkehrsunternehmen, die ihre Anstrengungen für die Servicequalität noch einmal gesteigert haben. Damit tragen sie wesentlich dazu bei, dauerhaft wieder mehr Fahrgäste zurückzugewinnen“, erklärt Bärbel Fuchs. ft