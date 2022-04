Schwere Bergunfälle: Französin (25) stürzt an Brecherspitz ab und Kölnerin (25) nahe Krün

Einen schweren Bergunfall hat es an der Brecherspitz in Schliersee gegeben. © Markus Leitner/dpa (Symbolbild)

Landkreis – Erneut hat es schwere Bergunfälle in den Alpen gegeben: An der Brecherspitz verletzte sich eine 25-Jährige lebensbedrohlich, nahe Krün starb eine junge Frau.

Erneut hat es schwere Bergunfälle in den Alpen der Region gegeben. Beide Vorkommnisse ereigneten sich am Freitag (22. April), wie die jeweiligen Polizeiinspektionen mitteilen.

Schwerer Bergunfall an der Brecherspitz

So kam es kurz nach 15.30 Uhr an der Brecherspitz in Schliersee zu einem schweren Bergunfall, bei dem sich eine 25-jährige französische Studentin lebensbedrohlich verletzte, wie die Polizeiinspektion Miesbach mitteilt.

„Die junge Frau befand sich mit einer 17-köpfigen internationalen Wandergruppe aus München auf einer Wanderung zwischen Freudenreichkapelle und Anklalm“, erklärt die Polizei. „Bei der Querung eines etwa 35 Grad steilen Schneefeldes verlor die junge Frau den Halt, woraufhin sie über etwa 100 Meter das Schneefeld hinabrutschte und letztendlich mit schwersten Verletzungen an einer Latsche zum Liegen kam.“

Die 25-Jährige wurde von Kräften der Bergwacht Schliersee versorgt und mit dem Rettungshubschrauber Christoph 14 ins nächste Klinikum geflogen. Die Aufnahme des Unfalls erfolgte durch Beamte der Polizeiinspektion Miesbach in Zusammenarbeit mit einen Polizeibergführer der Alpinen Einsatzgruppe Rosenheim.

Zudem weist die Polizei darauf hin: „Die seit einiger Zeit im Internet als Wandertour Dürnbachwand bekannte Route auf die Brecherspitz wird vermehrt von teils unerfahrenen Wanderern und Touristen begangen. Es sei darauf hingewiesen, dass es sich dabei um eine schwere Bergtour in teils ausgesetztem, schwer begehbarem Gelände handelt, welche insbesondere nur im Sommer zwischen Juni bis Oktober begangen werden sollte, da ansonsten mit Schneefeldern zu rechnen ist.“ Da im Hochgebirge noch immer winterliche Verhältnisse herrschen, sollte man sich eine Tour genau überlegen.

Urlauberin stürzt bei Krün in den Tod

Tödlich abgestürzt ist zudem eine 25-Jährige aus Köln im Bereich des Oberen Soiernhauses in Krün, wie die Polizeiinspektion Mittenwald berichtet. Sie war zusammen mit ihrer ebenfalls 25-jährigen Begleiterin auf dem Lakaiensteig von der Fischbachalm in Richtung Oberes Soiernhaus unterwegs. Unterhalb des Soiernhauses stürzte sie 100 Meter in die Tiefe. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Offenbar verstiegen sich die beiden beim Aufstieg und kamen dabei in steiles, felsdurchsetztes Gelände. „Dort stürzte die junge Frau vor den Augen ihrer Begleiterin ab“, erklärt die Polizei. „Aufgrund des steilen Geländes konnte die Begleiterin zu der Abgestürzten nicht absteigen.“ Sie setzte jedoch einen Notruf ab, woraufhin sieben Einsatzkräfte der Bergwacht Krün sowie ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle eilten. Der Notarzt konnte vor Ort jedoch nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Begleiterin wurde durch Einsatzkräfte mittels Rettungshubschrauber ins Tal geflogen und dort vom Kriseninterventionsteam der Bergwacht betreut.

„Nach ersten Ermittlungen vor Ort durch Beamte der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei rutschte die junge Frau beim Aufstieg zum Oberen Soiernhaus im unwegsamen, steilen, felsdurchsetzten Gelände auf feuchtem Gras aus und stürzte infolgedessen 100 Meter in die Tiefe“, resümiert die Polizei das tragische Unglück. „Die junge Frau war auf der Stelle tot.“

Erst am vergangenen Wochenende (16./17. April) hat das Polizeipräsidium Oberbayern-Süd zwei Bergunfälle vermeldet. Ein 27-Jähriger stürzte im Karwendel ab und ein Ehepaar nahe Garmisch-Partenkirchen. ksl