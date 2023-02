Berufsschule Miesbach: 110 Absolventen feiern / 27 erhalten Ehrenpreis

Bester Nachwuchs: Die Aula des Beruflichen Schulzentrums in Miesbach war bei der Abschlussfeier der Absolventen voll besetzt. Neben Landrat Olaf von Löwis dankte Angela Eder (Landtechnik Eder) neben den Schülern auch den Eltern und Lehrkräften für ihr Engagement. © Sabrina Winklmaier

Miesbach – 110 junge Menschen haben ihren Abschluss an der Miesbacher Berufsschule erhalten. Ihnen zu Ehren fand eine große Abschlussfeier statt.

„Wir freuen uns heute, nicht nur, weil Valentinstag ist.“ Mit diesen Worten eröffnete Landrat Olaf von Löwis seine Rede bei der Abschlussfeier der Staatlichen Berufsschule in Miesbach am vergangenen Dienstag.



Insgesamt 110 Schüler haben am beruflichen Schulzentrum Miesbach ihre Ausbildung in diesem Schuljahr erfolgreich absolviert. „Das Leben liegt vor Ihnen“, weiß von Löwis weiter. Vor allem freut sich der Landrat, dass mit den diesjährigen Absolventen wieder neue Nachwuchstalente in den unterschiedlichsten Berufsgruppen hervorkommen. Sein Credo: „ Die heimische Wirtschaft braucht Sie. Ich weiß, Sie werden ihren Weg gehen, mit Kompetenz, Herz und Verstand.“



Angela Eder, Ausbildungsleiterin bei Landtechnik Eder aus Tuntenhausen, lobte zwar auch die Absolventen, dankte aber hauptsächlich den Elternteilen und Lehrkräften. „Ihr könnte euch nicht vorstellen, was eure Eltern mit euch mitmachen mussten“, bemerkte Eder schmunzelnd und erntete dabei einiges zustimmendes Kopfnicken aus dem Publikum. Auch den Lehrern sei ein großer Dank gesagt, so haben sie doch in den vergangenen drei Jahren mit den Auswirkungen und Herausforderungen der Pandemie zu kämpfen gehabt und haben trotz alldem ihre Schüler gut auf die Abschlussprüfungen vorbereitet, meinte Eder abschließend.



Tobias Kamin, Schülersprecher an der Berufsschule und Schreinerlehrling, wusste sich in die Absolventen ebenfalls gut hineinzuversetzen: „Keine Klausuren und Schulaufgaben mehr, kein trockener Unterricht, bei dem man eventuell lieber einschlafen möchte und keine vergessenen Aufgaben, die einem spät am Abend wieder einfallen. Trotzdem sind die meisten heute traurig, dass die Ausbildungszeit bereits vorbei ist.“ Was danach jetzt kommt für die Abgänger, fragte Kamin in die Runde und beantwortete seine Frage gleich selbst: „Es wird sich schon was zeigen.“



Als Höhepunkt der Feierlichkeit wurden insgesamt 27 Ehrenpreise verliehen. Diese setzen sich aus dem Staatspreis und dem Landkreispreis zusammen. Den ersteren erhalten Absolventen, wenn ihr Notendurchschnitt bei 1,50 oder besser liegt, den Landkreis­preis bei den besten Noten in den beruflichen Fächern im jeweiligen Ausbildungsberuf.



Die Berufsschule in Miesbach bildet in den gastronomischen, wirtschaftlichen und holz- und metalltechnischen Berufen aus sowie im Friseurhandwerk.