Bezirkstag von Oberbayern beschließt Rekordhaushalt für das Jahr 2022

Teilen

Wegen der Corona-Abstandsregeln tagten die oberbayerischen Bezirksräte erstmals hybrid. © Bezirk Oberbayern/Büllesbach

Landkreis – Der Bezirk Oberbayern hat für 2022 einen Rekordhaushalt beschlossen. Erneut wird die Bezirksumlage erhöht.

Mit einem Gesamtvolumen von 2,27 Milliarden Euro hat der Bezirkstag von Oberbayern kürzlich einen Rekordhaushalt verabschiedet. Wegen weiter steigender Ausgaben und den Folgen der Corona-Pandemie werde 2022 zwar mit schwierigen Rahmenbedingungen gerechnet. Dennoch sei es gelungen, die Bezirksumlage nur moderat um 0,3 Prozentpunkte auf 22 Prozentpunkte erhöhen zu müssen. Die Mitglieder des Bezirkstags stimmten dem Haushaltsentwurf und der neuen Umlage mit großer Mehrheit zu.



„Wir sind finanziell in stürmischer See unterwegs“, sagt Bezirkstagspräsident Josef Mederer. „Nichtsdestotrotz war unser oberstes Ziel für den Haushalt 2022 weitestgehende Stabilität. Mit dem leichten Plus von 0,3 Prozentpunkten ist uns das fast gelungen.“

Sozialer Bereich macht 95 Prozent aus

Fakt sei aber auch, dass 2,14 Milliarden Euro – also 95 Prozent des Haushalts und mit einem Plus von rund 80 Millionen gegenüber dem Vorjahr – in gesetzliche Aufgaben im sozialen Bereich fließen. Diese seien nicht verhandelbar. „Wir stehen in sozialer Verantwortung gegenüber leistungsberechtigten Personen“, erklärte er. „Da gehen wir keine Kompromisse ein.“ Sparen auf Kosten von Menschen mit Beeinträchtigungen komme nicht infrage.

Dem Hebesatz von 22 Prozentpunkten liegt ein ungedeckter Bedarf im Bezirkshaushalt in Höhe von 1,9 Milliarden Euro zugrunde – ein Plus von 103 Millionen Euro. Der aktuelle Wert wird auf Basis der oberbayerischen Umlagekraft 2020 in Höhe von 8,6 Milliarden Euro berechnet.

2022 weiter steigende Ausgaben

Die Mittel, die der Bezirk Oberbayern aus dem kommunalen Finanzausgleich erhält, entlasten den Haushalt hingegen kaum. Sie steigen 2022 voraussichtlich nur um 320.000 Euro auf 79,5 Millionen Euro. Dies belastet den Bezirkshaushalt zusätzlich, da die Schere zwischen Kostensteigerungen und staatlichen Mitteln immer weiter aufgeht.

Der Bezirk Oberbayern sieht sich laut seinem Präsidenten auch über 2022 hinaus mit weiter steigenden Ausgaben konfrontiert. Derzeit erhalten über 65.000 Menschen mit Behinderungen und/oder Pflegebedarf soziale Leistungen des Bezirks. Alleine in der Eingliederungshilfe rechne der Kämmerer mit Ausgaben in Höhe von 1,27 Milliarden Euro – plus 87,3 Millionen Euro.

Ambulante und stationäre Hilfe zur Pflege

Auf ambulante und stationäre Hilfe zur Pflege entfallen 289,7 Millionen Euro – 25,5 Millionen Euro weniger als 2021. Verantwortlich sei das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung, durch das die Eigenanteile der Heimbewohner vorübergehend sinken – ein einmaliger Effekt im kommenden Jahr.

Hilfen für Kinder mit Behinderungen im Vorschulalter steigen auf 137,5 Millionen Euro – plus 13,6 Millionen Euro, für Kinder im Schulalter auf 190 Millionen Euro (plus 14,2 Millionen Euro). Einen deutlichen Zuwachs verzeichne man auch bei Leistungen für erwachsene Menschen mit Behinderungen: Da sind 955 Millionen Euro angesetzt – ein Anstieg von 54,5 Millionen Euro.



Bildungshaushalt für Schulen großer Posten

Weitere große Posten sind der Bildungshaushalt für bezirkliche Schulen mit 29,5 Millionen Euro, der Kulturetat mit rund 13,4 Millionen Euro sowie der Bereich Gesundheit mit 8,1 Millionen Euro.



Der Bezirk Oberbayern erhebt die Umlage von den 20 oberbayerischen Landkreisen und den drei kreisfreien Städten München, Ingolstadt und Rosenheim, um seine Aufgaben zu finanzieren. ksl