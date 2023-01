Silvester im Landkreis Miesbach: Ruhiger Jahreswechsel für Einsatzkräfte

Von: Sabrina Winklmaier

Mit einem spektakulären Feuerwerk begrüßte der Tegernsee das neue Jahr. © Christoph Schempershofe

Landkreis – Wolkenloser Nachthimmel, strahlendes Feuerwerk und kaum Einsätze - so kann das Silvesterwochenende im Miesbacher Landkreis zusammengefasst werden. Gemeinden und Einsatzkräfte zeigen sich mit dem Jahreswechsel zufrieden.

Als „sehr ruhig“ beschreibt die Polizeiinspektion Bad Wiessee das Silvesterwochenende im Tegernseer Tal. In Gmund wurden Polizeibeamte lediglich am Samstag, 31. Dezember, um 18.20 Uhr zu einem Einsatz gerufen, da ein Baum durch eine Feuerwerksfontäne zum Brennen angefangen hatte. Das Feuer konnte aber sofort gelöscht werden. Die Freiwillige Feuerwehr Tegernsee musste lediglich am gestrigen Sonntag ausrücken, die Einsatzmeldung lautete „Brand am Gebäude“. Glücklicherweise stellte es sich schnell als Fehlmeldung heraus, der vermeintliche Brand war nur der Schein eines Lagerfeuers in einer Feuerschale auf die gegenüberliegende Hauswand.

Auch die Stadt Tegernsee zeigt sich sehr zufrieden mit ihrer Silvesterbilanz. „Nach Rücksprache mit unserem Bauhofleiter hat sich auch das Müllaufkommen in Grenzen gehalten“, berichtet Hans Staudacher, Geschäftsleiter des Rathauses Tegernsee. Die Gemeinde Kreuth verzichtete auch dieses Jahr wieder auf ein Feuerwerk und setzte stattdessen auf eine aufwendig inszenierte Lasershow.

Bis auf den Großbrand eines Einfamilienhauses am frühen Morgen des 1. Januars blieb es auch in der Gemeinde Holzkirchen sehr ruhig. Ob es zu einem erhöhten Abfallaufkommen an Silvester gekommen sei, könne man jetzt noch nicht sagen, teilt die VIVO Warngau auf Nachfrage mit, die Fahrer seien alle noch unterwegs.

Mit lautem Knall und strahlendem Feuerwerk begrüßte die Stadt Miesbach das Jahr 2023. Einsatztechnisch blieb es auch hier in der Silvesternacht ausgesprochen ruhig, die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Miesbach berichtet nur von zwei Einsätzen. Am Silvesterabend wurden die Floriansjünger zu einem vermeintlichen Brand in Hausham gerufen, der sich jedoch als Lagerfeuer entpuppte. Wenige Minuten nach Mitternacht ging der Alarm erneut los, eine Hecke in Neuhaus war in Brand geraten. Die Feuerwehr Schliersee war bereits zur Stelle, sodass die Miesbacher Feuerwehrler recht schnell wieder die Heimreise antreten konnten.