Billard: Mario Gulic aus Miesbach will zur EM in Finnland

Von: Sabrina Winklmaier

Volle Konzentration: Am Billard reizt Mario Gulic vor allem das Vorausdenken. Der Miesbacher spielte als Kind auch Fußball, entschied sich dann aber lieber für den Einzelsport. © EPBF/2021

Miesbach – Mit seinen 18 Jahren blickt Mario Gulic aus Miesbach bereits auf einige Titel und Siege im Billard zurück und steckt sich bereits weitere große Ziele.

„Zum Billardspielen bin ich durch meinen Vater gekommen. Ich spiele seit ich acht Jahre alt bin“, erklärt Mario Gulic. Mittlerweile ist er 18 Jahre und kann auf eine lange Liste von Siegen und Podiumsplatzierungen beim Billard zurückblicken.

16 Mal ist er bereits Bayerischer Meister in der Jugend gewesen, für das kroatische Team ist er bei der Europameisterschaft in Holland auf Platz zwei gekommen. „Das ist auch die schönste Erinnerung im Billard für mich. Wir haben als Team zwar nicht gewonnen, aber einfach dabei zu sein und es so weit zu schaffen“, erinnert sich Gulic lächelnd zurück.



Mittlerweile ist er fester Spieler beim BSV Dachau und spielt in der Bundesliga. „Dachau ist der einzige Verein, der bayernweit auf Bundesliga-Niveau spielt“, weiß Gulic. Zum Trainieren fährt er aber nicht jedes Mal die rund 80 Kilometer bis nach Dachau, er hat sich in nächster Nähe einen Hobbyraum gemietet, erzählt er, in dem er einen Billardtisch hat, an dem er trainiert. Zwischen 3500 und 9000 Euro kann so ein Tisch kosten, wenn es ein professioneller Tisch sein soll.



Was Gulic an diesem Sport so fasziniert, ist das Vorausdenken und dass kein Spiel dem anderen gleicht. „Früher habe ich Fußball gespielt, aber beim Billard ist man selbst für seine Fehler verantwortlich, man spielt alleine und kann alleine gewinnen.“



Ohne die Unterstützung seines Arbeitgebers könne er den Sport auf diesem Niveau gar nicht schaffen. Gulic ist momentan im zweiten Ausbildungsjahr als IT-Systemelektroniker bei der Schlierseer Firma „cbo Computer- und Bürotechnik Vertrieb Oberland“. Für Turniere wird er freigestellt, der Montageservice Deisenrieder aus Waakirchen unterstützt ihn finanziell. „Technik und Computer haben mich schon immer begeistert, die Kollegen sind nett, das ist wirklich super alles.“ Mittlerweile hat er weitere Sponsoren gefunden.



Einmal Weltmeister zu werden ist natürlich das große Ziel von Mario Gulic. Das Leistungsniveau sei extrem groß, jeder noch so kleine Fehler fatal. „Wenn ich vom Billardspielen leben könnte, wäre das schon super“, träumt er. Der Weg dahin ist schwer, doch mit einem fünften Platz bei der Jugend-Europameisterschaft in Österreich vor zwei Jahren hat Gulic bereits einen guten Start hingelegt. Das nächste große Ziel: Qualifikation für die Herren Europameisterschaft im finnischen Tampere dieses Jahr.