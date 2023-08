Bio und vor Ort: Öko-Modellregion Miesbacher Oberland mit neuem Einkaufsführer

160 verschiedene Betriebe dabei

Landkreis Miesbach – Es gibt eine neue Auflage des Einkaufsführers der Ökomodellregion Miesbacher Oberland. Sie will damit auf regionale und biologische Lebensmittel aufmerksam machen.

„Wir haben versucht, wieder ein rundum regionales Produkt herauszubringen. Mit den Illustrationen von Katharina Bourjau aus Tegernsee, dem Layout von Mathias Leidgschwendner und dem Papier der Büttenpapierfabrik in Gmund haben wir auch bei der Erstellung auf regionale Anbieter zurückgegriffen. Gedruckt wurde der Einkaufsführer in der Druckerei Mayr in Miesbach“, berichtet Stephanie Stiller, Managerin bei der Ökomodellregion.



Breites Spektrum an regionalen Angeboten

Insgesamt 160 Betriebe sind in dem Einkaufsführer gelistet. Von Direktvermarktung, Hofläden und Imkern bis hin zu Metzgern, die noch selbst schlachten, finden die Landkreisbürger ein breites Spektrum an regionalen Angeboten. Die Ökomodellregion möchte mit diesem Projekt das Bewusstsein für regionale Lebensmittel stärken. Der Kauf von Produkten aus dem Landkreis Miesbach schont dank kürzerer Transportwege das Klima und stärkt die Wertschöpfung in der Region, teilt die Ökomodellregion mit.



„Dieses Buch soll unsere Bürger und Gäste im Landkreis Miesbach nicht nur den Einkauf von hochwertigen, handgemachten, regionalen Bio-Lebensmitteln erleichtern, sondern auch zu neuen Ideen anregen“, erklärt Kathleen Ellmeier vom Bereich Regionale Wertschöpfung bei der Regionalentwicklung Oberland.



Das Buch ist kostenfrei in allen Rathäusern, Tourist-Infos und bei den teilnehmenden Betrieben erhältlich. Wer das Buch lieber in digitaler Form haben möchte, bekommt es online bei der Ökomodellregion.