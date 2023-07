Fischbachau: Künftig Tempo 30 vor dem Kindergarten an der Birkensteinstraße

Bald Tempo 30: In der Birkensteinstraße soll auf 300 Metern um die Kindergroßtagespflege eine Geschwindigkeitsbeschränkung eingeführt werden. © Martina Fischer

Fischbachau – Die Gemeinde Fischbachau war auf der Suche nach potenziellen Gefahrenstellen im Straßenverkehr der Gemeinde. In einer heißt es nun: runter vom Gas.

In der jüngsten Fischbachauer Gemeinderatssitzung wurden die Messergebnisse vorgestellt und Entscheidungen getroffen. Hierbei ergab sich für den Teilbereich einer Straße die Einführung des 30-km/h-Limits.

Autofahrer sind oft doch vernünftiger als man denkt. So könnte man die Ergebnisse der Messung interpretieren, die seitens des Zweckverbandes Kommunale Dienste Oberland vom 27. März bis 3. April dieses Jahres mit unauffälligen „Topo-Boxen“ durchgeführt wurde.



Keine allgemeine Voraussetzung für die Einrichtung von Tempo-30-Zonen

Gemessen wurde in den Bereichen, für die Tempo-30-Zonen angedacht waren: in Hundham im Leonhardi- und im Heckenweg, in der Lehenpointstraße ab der Einmündung in die St2077 und in der gesamten Birkensteinstraße. Betrachtet wurde besonders die straßenverkehrsrechtlich maßgebliche Richtgröße v85. Sie gibt an, welche Geschwindigkeit von 15 Prozent der gemessenen Fahrzeuge überschritten wird. Verkehrsrechtlich können erst dann Maßnahmen ergriffen werden, wenn die v85 über der erlaubten Geschwindigkeit liegt. Die Polizeiinspektion Miesbach erhielt die Messergebnisse zur Stellungnahme. Dabei ergab sich: weder diese, noch die Verwaltung sieht auf Grundlage der Messung die allgemeine Voraussetzung für die Einrichtung von Tempo-30-Zonen.



Im Hundhamer Heckenweg waren bei 623 gemessenen Fahrzeugen fünf schneller als die zugelassenen 50 km/h. Die v85 lag bei 23 km/h. Somit fuhren 85 Prozent der Fahrzeuglenker auch unter der beantragten Geschwindigkeit von 30 km/h. Beim Leonhardiweg in Hundham überschritt keines der 668 gemessenen Fahrzeuge die zugelassene Geschwindigkeit von 50 km/h. Bei der v85 ergaben sich 28 km/h. Folglich entschied sich der Gemeinderat einstimmig gegen eine 30er-Zone in Hundham.



In der Birkensteinstraße fuhren 98 von 4731 Fahrzeugen schneller als die erlaubten 50 km/h. Die v85 lag bei 47 km/h. Eine streckenbezogene Geschwindigkeitsbegrenzung könnte hier also nicht begründet werden. Zudem verwies die PI Miesbach darauf, dass sich in der Straße in den vergangenen fünf Jahren 25 Verkehrsunfälle ereigneten, davon 21 im Zusammenhang mit einem Parkvorgang. Bei nur einem war die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit die Ursache. „Das sind natürlich nur die Unfälle, die von der Polizei aufgenommen wurden“, ergänzte Fischbachaus Bürgermeister Stefan Deingruber.

Tempo-30-Zone vor dem Kindergarten

Die Anordnung einer Tempo-30-Zone für die komplette Birkensteinstraße sei zwar nicht zulässig, jedoch ermögliche es die Straßenverkehrsordnung, die Geschwindigkeit im unmittelbaren Bereich von Einrichtungen wie Krippen, Kitas, Kindergärten, Schulen oder Seniorenheimen auf 30 km/h zu beschränken, wie Deingruber erklärte. Und an der Birkensteinstraße 14 befinde sich eine Großtagespflege für Kinder, wodurch eine streckenbezogene Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h auf einer Länge von 300 Metern angeordnet werden könne. Der Bereich würde sich von der Staatsstraße bis zur Einmündung in den Ötzlerweg erstrecken.



„Da würde ich es auf alle Fälle machen, weil da Kindergartenkinder sind“, meinte Deingruber. Allgemein skeptisch äußerte sich Simon Irger (FW). Das Unfallaufkommen in der Birkensteinstraße sei unauffällig und „auch mit Tempo 30 wird man Mängel im Verkehrsraum nicht beheben können“. Für den Plan gab es auch positive Stimmen. „Ich bin woanders über ein 30er-Schild als Hinweis froh. Man weiß ja selbst nicht, wo dort der Kindergarten ist“, sagte Andreas Estner (FW). Ein „Superkompromiss“ sei die Geschwindigkeitsbegrenzung im Kita-Bereich, fand Andreas Gschwendtner (CSU). Man solle nicht warten, bis etwas passiere. Das Gremium entschied sich mit 15:5 für die Geschwindigkeitsbeschränkung bei der Großtagespflege.

Bei der Lehenpointstraße wiederum wird sich keine weitere Geschwindigkeitsreduktion ergeben. 42 von 5841 gemessenen Fahrzeugen waren schneller als die zugelassenen 50 km/h. Die v85 lag bei 43 km/h. Einen Ausreißer von ganzen 115 km/h wertete Deingruber als Messfehler oder Einsatzfahrzeug bei einem Notfall. Zwar handle es sich um ein Wohngebiet mit Fußgängern und Radfahrern, eine Beschränkung aufgrund erhöhten Querungsbedarfs sei jedoch nicht gegeben und die Strecke gut einsehbar. Der Gemeinderat kam nicht umhin, sich gegen Tempo 30 zu entscheiden.

Korbinian Wolf (Grüne) regte noch an, die 30er-Option bei Änderungen im Straßenverkehrsrecht wieder zu prüfen. Dem pflichtete auch Deingruber bei. Martina Fischer