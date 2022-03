Blitzmarathon 2022: Polizei zieht Bilanz im Süden Oberbayerns

Beim Blitzmarathon in Bayern kontrollierte die Polizei am 24. März 2022 verstärkt die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge. © Fabian Sommer/dpa (Symbolbild)

Landkreis – Das Polizeipräsidium Oberbayern-Süd zieht Bilanz zum 24-Stunden-Blitzmarathon. Knapp 19.000 Fahrzeuge wurden kontrolliert.

Überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit sind 2021 für nahezu ein Viertel der Getöteten bei Verkehrsunfällen im südlichen Oberbayern Ursache gewesen. Aus diesem Grund beteiligte sich das Polizeipräsidium Oberbayern-Süd auch 2022 am 24-Stunden-Blitzmarathon, der von Donnerstagmorgen, 24., bis Freitagmorgen, 25. März, stattfand. Im Zuständigkeitsbereich wurden dabei an 137 Messstellen knapp 19.000 Fahrzeuge kontrolliert. 586 Geschwindigkeitsüberschreitungen mussten dabei geahndet werden.

„Im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd wurden während des 24-Stunden-Blitzmarathons 18.947 Fahrzeuge gemessen“, teilt Sprecher Stefan Sonntag mit. „586 Verkehrsteilnehmer mussten wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit an 137 verschiedenen Messstellen beanstandet werden.“ Zusätzlich seien 127 weitere Verstöße festgestellt worden, die ebenfalls geahndet wurden.

Mit 190 km/h über A995 bei Unterhaching

Ein drastischer Verstoß in Sachen Geschwindigkeit wurde am Donnerstagabend auf der Autobahn A995 auf Höhe der Anschlussstelle Unterhaching gemessen. Auf dem besagten Streckenabschnitt ist die Autobahn ab 22 Uhr zum Schutz der Anwohner vor Lärm in der Nachtzeit auf eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h beschränkt. „Anstatt der erlaubten 80 km/h blitzte es bei sage und schreibe 190 km/h“, erklärt Stefan Sonntag. „Den Tagesschnellsten erwarten nun eine Geldbuße in Höhe von 1.400 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei in Flensburg und ein Fahrverbot von drei Monaten.“

Insbesondere bei tödlichen Unfällen spielte überhöhte beziehungsweise nicht angepasste Geschwindigkeit auch 2021 im südlichen Oberbayern die größte Rolle. 18 Menschen – und damit nahezu ein Viertel der Verkehrstoten – verloren im Straßenverkehr ihr Leben, weil zu schnell gefahren wurde. Raser waren zudem für 1.344 zum Teil schwer verletzte Verkehrsteilnehmer verantwortlich, resümiert der Polizei-Sprecher.

Rasen als Unfallursache Nummer 1

„Schwerpunktmäßig wird dort kontrolliert, wo die Unfallgefahren durch zu schnelles Fahren am größten sind oder häufig zu schnell gefahren wird“, erklärte Bayerns Innenstaatssekretär Sandro Kirchner, der am Donnerstag eine Kontrollstelle an einer Grundschule im mittelfränkischen Wendelstein besuchte. „Innerorts sind das beispielsweise Straßen vor Schulen und Kindergärten. Außerorts hat die Polizei Temposünder gerade auf Landstraßen im Visier. Dort passieren überproportional viele schwere Verkehrsunfälle aufgrund zu hoher Geschwindigkeit.“

Zudem musste er feststellen, dass trotz vorheriger Ankündigung immer noch viel zu viele Personen zu schnell unterwegs seien. Dafür hat der Innenstaatssekretär kein Verständnis: „Rasen ist kein Kavaliersdelikt, sondern Ursache Nummer 1 für schwere Verkehrsunfälle.“ ksl