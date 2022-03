Bohrungen und Planungen für Neubaugebiet Am Gschwendt in Miesbach

Von: Fridolin Thanner

Am Gschwendt in Miesbach wurde gebohrt. Die Bodenproben geben Aufschluss über die Tragfähigkeit des Bodens für Straßen, Kanal und Leitungen. © Schlenker

Miesbach – Bohrungen auf der Wiese neben dem Friedhof Am Gschwendt in Miesbach sind jüngst durchgeführt worden. Nun ist klar, was dahinter steckt.

Im geplanten Neubaugebiet Am Gschwendt in Miesbach wurde vor Kurzem einmal mehr gebohrt. Mit Untersuchungen aufgrund der Bergbauvergangenheit hatten die Arbeiten aber nichts zu tun, wie Miesbachs Bauamtsleiter Lutz Breitwieser erklärt. „Da ist alles abgesichert“, sagt er.

Das Gelände sei bereits komplett durchforstet worden. Auch Verfüllungen und Verpressungen seien vorgenommen worden. Bei den jüngsten, nicht mehr so tiefen Bohrungen wurde die Tragfähigkeit des Bodens für die Erschließung untersucht, erläutert Breitwieser. Damit wird es bald losgehen.

Sozialer Wohnungsbau Am Gschwendt

Derzeit läuft noch die Erschließungsplanung. Die Arbeiten hat die Stadt an ein externes Unternehmen vergeben. Nun herrscht Klarheit über die Beschaffenheit des Bodens. Nach abgeschlossener Planung können die Straßenbau-, Leitungs- und Kanalbauarbeiten beginnen.

Parallel dazu läuft noch ein sogenanntes Umlegungsverfahren mit dem Vermessungsamt, bei dem das gesamte Areal in vernünftige Baugrundstücke gegliedert wird. Insgesamt handelt es sich um etwa 18.000 Quadratmeter, von denen rund 6.500 an der Von-Vollmar-Straße der Stadt gehören. Dort soll sozialer Wohnungsbau entstehen.

Arbeitskreis für Wohngebiet Am Gschwendt

Der Bebauungsplan hat inzwischen Rechtsgültigkeit. Wie die Gebäude genau umgesetzt werden und wer überhaupt baut, steht hingegen noch nicht fest. Denkbar ist, dass die Stadt das Grundstück verkauft oder per Erbbau vergibt. Eine Möglichkeit ist aber auch, selbst zu bauen und dafür ein Kommunalunternehmen zu gründen.

Ein solches wurde schon mehrfach im Stadtrat angeregt. In dessen jüngster Sitzung hat sich Bürgermeister Gerhard Braunmiller dafür ausgesprochen, einen Arbeitskreis zu bilden, der sich damit befassen soll, wie der soziale Wohnungsbau umgesetzt werden kann. Je ein Vertreter aller Fraktionen soll dabei sein. ft