Bombendrohung in Bayrischzell: 38-Jähriger festgenommen

Von: Sandra Hefft

Die Bombendrohung hatte ein Großaufgebot an Einsatzkräften zur Folge. (Symbolbild) © onw-images

Bayrischzell – Ein 38-Jähriger aus dem Landkreis drohte am Sonntag mit einem Attentat in Bayrischzell. Die Polizei nahm den Mann fest.

Am Sonntag (26. Februar) ging um 17.40 Uhr ein Notruf bei der Einsatzzentrale der Polizei in Rosenheim ein. „Ein 38-Jähriger aus dem Landkreis Miesbach teilte mit, dass er einen Koffer mit einer Bombe in Bayrischzell platziert habe“, erklärt die Polizei Miesbach. Er wolle eine Attentat verüben.

Diese Mitteilung führte zu einem Großeinsatz der Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften, dem Leiter des Rettungsdienstes, der Landkreisführung der Feuerwehr und dem Katastrophenschutz des Landkreises Miesbach.

Es erfolgte eine Absuche mehrerer Objekte in Bayrischzell. Letztlich wurde der Mann um 19.15 Uhr an einem Bahnhof in Bayrischzell festgenommen. „Seine Androhung entsprach nicht der Wahrheit“, erklärt die Polizei. Der Einsatz endete gegen 21.15 Uhr.

Den 38-jährigen erwartet unter anderem eine Anzeige wegen der Störung des öffentlichen Friedens.