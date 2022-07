29 Schüler der BOS Miesbach erhalten Abschlusszeugnisse

Abschied in die Sommerferien: 29 Schüler der Staatlichen Berufsoberschule Miesbach erhielten ihre Abschlusszeugnisse. © BOS

Miesbach – Schulleiter Martin Greifenstein und Stellvertreter Stephan Plichta haben 29 Absolventen der BOS Miesbach ihre Zeugnisse überreicht.

Dieser Tage konnten Schulleiter Martin Greifenstein und Stellvertreter Stephan Plichta 29 Schülern der Staatlichen Berufsoberschule Miesbach (BOS) im Rahmen der Entlassungsfeier ihre Zeugnisse aushändigen.



Damit konnten die beiden Männer die Absolventen nach einem anstrengenden und fordernden Schuljahr auch für ihre harte Arbeit, ihr Durchhaltevermögen und ihren Fleiß belohnen, wie Martin Greifenstein anerkennend betonte. Dass auch dieses Schuljahr fast durchgehend von unterschiedlichen Corona-Einschränkungen, Auflagen und Herausforderungen geprägt war, resümierte der Schulleiter in seiner Rede. Er lobte die Schüler, die mit großem Einsatz das Beste aus der Situation gemacht hätten und nun stolz auf ihre Leistung blicken könnten.

Corona prägt die Schuljahre

„Was Sie in den vergangenen beiden Jahren unfreiwillig erlebt haben und bewältigen mussten, hat Sie für sämtliche weitere Herausforderungen vorbereitet“, ist sich Martin Greifenstein sicher. Besonders bedankte er sich bei den Lehrkräften, die mit ihrem Einsatz den Grundstein für das gute Abschneiden der Schüler gelegt hätten.

Dies betonten auch die Schülersprecherinnen Alina Berwanger und Martina Arapovic, die vor allem die Unterstützung im Fach Mathematik als wichtig und besonders wertvoll bezeichneten. „Leider ist es bei dem einen oder anderen trotz aller Bemühungen nicht vollständig angekommen“, bekannten sie jedoch augenzwinkernd.

Hoffnung auf Rückkehr nach Miesbach

Für die Stadt Miesbach gratulierte Zweite Bürgermeisterin Astrid Güldner, die den Absolventen für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg wünschte, wo auch immer es sie hin verschlagen würde, verbunden mit der Hoffnung, dass sie Miesbach in guter Erinnerung behalten und nach erfolgreichem Studium oder absolvierter Ausbildung wieder den Weg in die Kreisstadt zurückfinden mögen.



Jens Zangenfeind als Stellvertreter von Landrat Olaf von Löwis sprach nicht nur Anerkennung und die besten Wünsche des Landkreises Miesbach aus, sondern konnte auch diejenigen Absolventen mit einem kleinen Präsent ehren, die herausragende Leistungen gezeigt hatten:

In der BOS 12 wurden Elisabeth Dinzenhofer und Susanne Seidl geehrt, die beide einen Gesamtschnitt von 1,3 erreichen konnten.

Auch in der BOS 13 wurden hervorragende Ergebnisse erzielt. Juliane Drexl mit einem Schnitt von 1,6 und Rosina Stürzer mit der Gesamtnote 1,8 wurden dabei für ihre Leistungen ausgezeichnet.

In alle Ecken Deutschlands entlassen

Ebenso sprach Erster Vorsitzender Christian Köck als Vertreter des Fördervereins „Freunde des staatlichen Berufsbildungszentrums Miesbach“ Glückwünsche aus und bat darum, dass die frischgebackenen Abiturienten weiter in Kontakt mit der Schule bleiben und die Arbeit des Fördervereins in Zukunft unterstützen.



Die Absolventen der BOS 13 wurden mit unterschiedlichen beruflichen und privaten Zielen in alle Ecken Deutschlands entlassen, teilt die Schule mit. Für viele Absolventen der BOS 12 sei es hingegen nur ein Abschied in verlängerte Sommerferien. Sie werden ab September ein weiteres Jahr am BSZ verbringen, um das Abitur zu erhalten. Ihnen steht also noch ein weiteres Jahr mit Lernen bevor. gb