Brauch des Haberfeldtreibens: Ausstellung in Miesbach

Teilen

„D‘ Haberer“ boten zur Eröffnung der Ausstellung im Waitzinger Keller ein Haberfeldtreiben. © Martina Fischer

Miesbach – In Miesbach ist eine Ausstellung rund um den Brauch des Habererfeldtreibens zu sehen. Wie das aussehen kann, zeigten „D‘ Haberer“ von Miesbach höchstpersönlich.

Düstere Gestalten in der Nacht , Lärm, Getöse und ein immer wieder schallendes „Manna is wahr?“ – „Ja, wahr is“ zogen am vergangenen Freitagabend die Blicke der Besucher unterhalb des Waitzinger Kellers auf sich. Dort wird nun die Ausstellung „Das Haberfeldtreiben – Fakten & Mythos“ gezeigt. Und „D‘ Haberer“ von Miesbach ließen es sich nicht nehmen, zur Vernissage einen lebendigen Eindruck des Brauchtums zu geben.

Mit Fackeln marschierten die Haberer von ihrer Schupf hinauf Richtung Waitzinger Keller, in ihren traditionellen Kutten, mit geschwärzten Gesichtern und Flachsbärten, verbreiteten mit Kuhglocken und Ratschen einen weithin hörbaren Lärm und stellten sich im Halbkreis um ihren Haberermeister. Der nahm örtliche Politvertreter aufs Korn und prangerte als Institution etwa die Stadtwerke München an. Die würden sich gegen jeden noch so kleinen Bau im Wasserschutzgebiet als Gefährdung stemmen, beim Betonieren der eigenen Quellfassung aber plötzlich kein Problem mehr sehen.

Auch zur Anhebung der Altersgrenze bei Politikern hatte sich der Haberermeister seine Gedanken gemacht. Und mutmaßt bei Landrat Olaf von Löwis: „Für a zwoate Amtszeit hod der g‘wiß no Zeid. Für unser‘n stellvertretenden Landrat Jens Zangenfeind kimmt des jetz g‘wiß ned recht. Er hätt g‘wiß auf‘n Olaf sein Posten g‘schpecht“. Nach den eher satirisch-bissigen Versen über das Geschehen der Jetztzeit bot der Haberermeister auch Originalreime des letzten großen Treibens von 1893, die weit derberer Natur waren, immer begleitet vom Lärm seiner Mannen. Man fühlte sich in der Dunkelheit in eine andere Zeit zurückversetzt.



Die kann man nun im Waitzinger Keller genauer betrachten, mit alten Ausstellungsobjekten, etwa einer Kuhglocke, die beim Weyarner Treiben 1863 zum Einsatz kam, oder einem Bild, das Alois Dirnberger 1872 malte. Selbst ein Haberfeldtreiber, konnte der Künstler ein authentisches Gemälde schaffen.



„Alle paar Jahre finden im Waitzinger Keller kulturhistorische Ausstellungen Platz,“ freute sich Bürgermeister Gerhard Braunmiller über die aktuelle Schau. Sein Dank galt den Mitarbeitern des Stadtarchivs und des Waitzinger Kellers, wie auch dem Habererverein. Die Ausstellung freut auch Franz Mayer, zweiter Vorstand der „Haberer“, wird diese doch zum 60. Jubiläum des Vereins gezeigt. Der entstand 1963 aus einer Faschingslaune heraus und hat sich seitdem fest in Miesbach etabliert, mit Vereinsheim am Habererplatz und den Treiben beim Habererfest.



Und ein weiteres Jubiläum ist zu erwähnen: das letzte große Haberfeldtreiben 1893 in Miesbach, also vor 130 Jahren. Thematisiert wird der Brauch im Waitzinger Keller auf vier Ebenen, vom Foyer Ost über das Treppenhaus bis ins zweite Untergeschoss. Betrachtet wird der Brauch im 18. und 19. Jahrhundert, dessen Ursprung und Entwicklung, Popularisierung und Mystifizierung, ebenso der Verein „D‘ Haberer“ mit Fotos von Andreas Leder und Florian Bachmeier. In einer Installation in der Lüftungszentrale haben sich die beiden Künstlerinnen Syille Kobus und Sabine Köhl mit dem Haberfeldtreiben auseinandergesetzt.



Bei der Ausstellung geht es um die Vergangenheit, wobei auch ein Bogen in die Gegenwart geschlagen wird – beim Vergleich des Haberfeldtreibens mit dem modernen Shitstorm in den Medien. Zu dieser Thematik verfasst Viola Melzner, Doktorandin an der Uni Regensburg, eine Arbeit. Der Vergleich falle leicht und man erkenne sofort Ähnlichkeiten, erklärte sie: „Die Täterschaft ist in beiden Fällen eher männlich und es ist eine bestimmte Form der Anonymisierung vorhanden, etwa das Tragen von Masken oder keine Klarnamen im Internet.“ Ein direkter Vergleich sei jedoch nicht möglich, da die jeweiligen Gesetzmäßigkeiten andere seien, so etwa das Eingreifen von Algorithmen. Ähnlichkeiten ergäben sich dann aber wieder bei der häufigen Verwendung von Obszönitäten. Martina Fischer

Ausstellung im Waitzinger Keller noch bis 29. April Gezeigt wird die Ausstellung über das Haberfeldtreiben im Waitzinger Keller noch bis Samstag, 29. April (ausgenommen Donnerstag, 13. April, bis Samstag, 15. April), jeweils Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr sowie bei Veranstaltungen. Es werden auch Führungen angeboten: am Donnerstag, 30., und Freitag, 31. März, am Sonntag, 2., Sonntag, 16., Donnerstag, 20. und Samstag, 29. April, jeweils um 14 Uhr. Am Montag, 24. April, präsentiert Autor Elmar Schieder ab 19 Uhr sein neues Werk zum Haberfeldtreiben. Zur Ausstellung gibt es auch eine schön gestaltete 96-seitige Broschüre. Sie kann im Waitzinger Keller für 7,80 Euro erworben werden.