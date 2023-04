Dauerhaft kein Platz für Bären

Braunbär am Sudelfeld

Von: Sabrina Winklmaier

Trittsiegel eines Braunbären im Schnee: Die Spuren wurden am vergangenen Wochenende im südlichen Landkreis Miesbach gefunden. © LfU

Landkreis – Es zieht wieder ein Bär durch die Gegend. Nachdem bereits am vergangenen Wochenende Spuren in den Landkreisen Miesbach und Rosenheim entdeckt worden waren, meldete das Landesamt für Umwelt (LfU) am Mittwoch zwei gerissene Schafe. Ein Bär hatte zugeschlagen und ein drittes verletzt, es musste erlöst werden. Der Vorfall passierte am Sudelfeld auf Oberaudorfer Flur.

„Vermutlich ziehen Braunbären auf der Suche nach einer Partnerin und einem eigenen Revier immer wieder durch unseren und die umliegenden Alpen-Landkreise“, teilte Landrat Olaf von Löwis nach dem vergangenen Wochenende mit. Er rät, sämtliche Nachweise „sehr ernst zu nehmen und vor einem Ausflug in die Berge rein vorsorglich die richtigen Verhaltensweisen bei einem Zusammentreffen mit einem großen Beutegreifer nachzulesen.“

Eine Sichtung oder eine direkte Begegnung zwischen Mensch und Bär gab es laut LfU bisher nicht. Aber nicht zuletzt wegen des tragischen Vorfalls im Trentino, wo ein Bär einen Jogger tötete, sorgt das Auftauchen eines Braunbären in der Region für Verunsicherung und Sorgen. Eine genetische Untersuchung soll mehr Infos über das Tier liefern. Die Tatzenspuren im Schnee wurden am vergangenen Wochenende laut LfU im Grenzgebiet zu Österreich gefunden.

Die Spuren allein reichen nicht, um den Bären näher zu bestimmen. Das ist nun aber nach den Rissen vom vergangenen Mittwoch möglich. Dann wird sich zeigen, ob das Tier aus dem italienischen Trentino den Weg nach Oberbayern gefunden hat. Dort, etwa 120 Kilometer entfernt, befindet sich die nächste Bärenpopulation. „Junge Männchen streifen auf der Suche nach einem Weibchen zum Teil sehr weit umher. Dabei können sie mehrere Monate oder wenige Jahre unterwegs sein“, erklärt das LfU. Das Amt geht nicht davon aus, „dass Bären sich in Bayern dauerhaft ansiedeln“.



Dauerhaft kein Platz für Bären

Das hofft nicht nur Landrat von Löwis. Für ihn steht außer Frage, dass sich mit einer Population Bären wie auch von Wölfen die Kulturlandschaft „radikal verändern“ würde: „Almen werden nicht mehr bewirtschaftet werden, kleinbäuerliche Landwirtschaft, wie sie in jeder Sonntagsrede gefordert wird, wird es nicht mehr geben, Berge werden verbuschen, geschützte Tier- und Pflanzenarten werden aussterben und Bergsport wird nur noch eingeschränkt möglich sein.“



Auch Bayrischzells Bürgermeister Georg Kittenrainer, der die Risse in der Nachbargemeinde Oberaudorf am Sudelfeld bestätigt, verweist auf die Gefahr für die Alm- und Weidewirtschaft durch große Beutegreifer und auf die beunruhigten Bürger. Bären seien nicht harmlos, wie der schreckliche Vorfall im Trentino zeige. Für Kittenrainer „stellt sich die Frage, was seitens der Fachstellen unternommen wird, um Übergriffe auf Menschen zu verhindern“. Die Region sei dicht besiedelt mit starker Freizeitnutzung. Es sei „absurd zu glauben, dass hier eine Wiederansiedlung großer Beutegreifer funktionieren kann“, findet Kittenrainer.

Der Bayerische Bauernverband (BBV) fordert ein „griffiges Wildtiermanagement“ in Bayern und verweist ebenfalls auf die „Gefahren von Großraubtieren für die Bevölkerung“. Bei Problemtieren müsse „eine naturschutzrechtliche Entnahme umgehend auf den Weg gebracht werden“, fordert BBV-Umweltpräsident Stefan Köhler. Auch Herdenschutzmaßnahmen zeigten nicht den gewünschten Erfolg, erklärt er. Auch Landrat von Löwis hält Zäune und Herdenschutzhunde „für absolut ungeeignet“. Es sei auch nicht auszuschließen sei, dass im Landkreis künftig große Beutegreifer und Menschen aufeinandertreffen werden. Zwar hält von Löwis nichts von einer „pauschalen Entnahme eines jeden durchziehenden großen Beutegreifers“, doch er spricht sich klar für eine sinnvolle Regulierung des Bestands von Wolf, Bär und auch Luchs aus. „Auffällige Tiere, die sich beispielsweise dem Menschen nähern, müssen schnellstmöglich und ohne große Bürokratie entnommen werden dürfen“, fordert der Landrat.



Zahlreiche Infos über Bären und Wölfe sowie Verhaltenstipps stellt das LfU auf seiner Internetseite www.lfu.bayern.de zur Verfügung. ft