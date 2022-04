In der BRB von Rosenheim nach Holzkirchen: Unbekannter droht 14-Jähriger

Teilen

Auf dem Weg von Rosenheim nach Holzkirchen wurde die 14-Jährige in der BRB bedroht. © Bundespolizei

Rosenheim – In einem BRB-Zug von Rosenheim nach Holzkirchen ist am Montag eine 14-Jährige von einem unbekannten Mann angesprochen worden.

Ein bisher unbekannter Mann hat am Montagmorgen (11. April) am Rosenheimer Bahnhof in einem Regionalzug ein minderjähriges Mädchen angesprochen und versucht, dieses zu einem Treffen zu überreden. Auf die ablehnende Haltung des Mädchens reagierte er mit einer Drohung. Die Rosenheimer Bundespolizei sucht Zeugen, die das Gespräch beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unbekannten geben können.

„Gegen 9.30 Uhr wurde eine 14-Jährige im Regionalzug BRB 79516, der von Rosenheim nach Holzkirchen verkehrt, von einem Mann angesprochen“, erklärt Sprecherin Yvonne Oppermann von der Bundespolizeiinspektion Rosenheim. „Er verwickelte sie mehrere Minuten in ein Gespräch und machte dabei immer wieder Anspielungen auf ihr reifes und erwachsenes Aussehen.“ Auf seinen Vorschlag, dass sie sich mit ihm verabreden könnte, antwortete das Mädchen mit einem klaren „Nein, danke!“. Daraufhin drohte der Mann, dass er sie auch entführen könne, wenn er etwas von ihr wolle.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Mitte 30

etwa 1,85 Meter groß

kurze und glatte schwarze Haare

Drei-Tage-Bart

bekleidet war er mit einer Jeanshose und einer Softshelljacke

Hinweise zum Gespräch oder zu dem Unbekannten nimmt die Bundespolizeiinspektion Rosenheim unmittelbar oder unter der Rufnummer 08031/80262102 entgegen. ksl