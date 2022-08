Beim Wandern losgerissen: Hund „Hardy“ auf Reiter Alpe vermisst

Hund „Hardy“ wird im Gebiet der oberen Aschauer Klamm auf der Nordwestseite der Reiter Alpe vermisst. © BRK

Schneizlreuth – Seit Donnerstag wird Hund „Hardy“ im Landkreis Berchtesgadener Land vermisst. Er hat sich von der Leine losgerissen. Das BRK sucht nach ihm.

Seit Donnerstagnachmittag (28. Juli), etwa 13.45 Uhr, wird Hund „Hardy“ im Gebiet der oberen Aschauer Klamm auf der Nordwestseite der Reiter Alpe vermisst, teilt der BRK-Kreisverband Berchtesgadener Land mit. „Sein Herrchen aus Bad Reichenhall war mit dem Tier auf Höhe der Triftklause auf der Forstwegseite unterwegs, als sich Hardy plötzlich losriss, offenbar einem wilden Tier nachlief und im Gelände verschwand“, heißt es.

Eigene Versuche, den Vierbeiner wiederzufinden, sogar mit Hilfe eines weiteren Hundes blieben am Donnerstag und Freitag erfolglos, weshalb der Reichenhaller die Bergwacht um Hilfe bat. Die Bergretter bitten Wanderer, Radfahrer, Jäger und Arbeiter im Jettenberger Forst und im angrenzenden Pinzgau, die Augen offen zu halten und die Leitstelle in Traunstein zu informieren, wenn sie den Hund sehen, damit er seinem Herrchen zurückgebracht werden kann.

„Aus Respekt vor wilden Tieren und zur Sicherheit des eigenen Vierbeiners ist es wichtig, dass Hunde in unwegsamem und alpinem Gelände ohne Ausnahme an der Leine geführt werden“, erklärt das BRK. „Herumstreifende, freilaufende Hunde reagieren auf die Bewegung und den Geruch von Wildtieren, können nicht anders und folgen ihrem Jagdinstinkt, verschwinden dann oft für ihre Frauchen und Herrchen unerreichbar im Wald- und Steilgelände.“ Auch sonst ruhige und alte Tiere könnten dabei ungeahnte Kräfte entwickeln.

Die Bergwacht sei während der vergangenen Jahre immer wieder im Einsatz gewesen, um entlaufene Hunde aus schmalen Bändern in Felswänden, Schluchten und Gräben zu retten. Besitzer hätten sich bei eigenen Rettungsversuchen oft selbst in Gefahr gebracht und sogar verletzt. „Alpines Gelände, in dem man den Hund ohne Leine laufen lassen muss, damit er überhaupt weiterkommt, ist als Gassirunde nicht geeignet“, erklären die Retter.

Gerade in der Brut- und Setzzeit fallen Jungtiere immer wieder freilaufenden Hunden zum Opfer – dabei merken die Besitzer oft nicht mal, welchen Schaden ihr Vierbeiner bei seinem kurzen Ausflug ins Unterholz angerichtet hat, wenn er ein Jungtier beißt oder der Bodenbrüter vom Hund aufgeschreckt wird, zu lange das Nest verlässt und die Eier oder Küken auskühlen und absterben. ksl