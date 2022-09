Ein Jahr in neuen Räumen: BRK-Präsidentin Schorer besucht Kleiderladen in Miesbach

Teilen

Ein Jahr BRK-Kleiderladen in Miesbach feierten: (v.r.) Martin Rieger (BRK-Bezirksgeschäftsführer), Kreisvorsitzender Josef Bierschneider, BRK-Präsidentin Angelika Schorer, Stellvertretende Kreisvorsitzende Elfie von Khreninger, Monika Floßmann (Leiterin BRK-Kleiderläden Miesbach und Holzkirchen), BRK-Landesgeschäftsführer Leonhard Stärk und Landesarzt Florian Meier. © Fischer

Miesbach – Second Hand steht nicht wie früher für Altes. Inzwischen zeugt es von einem bewussten Lebensstil mit Fokus auf Nachhaltigkeit bei gleichzeitig attraktivem Angebot. Das zeigt der BRK-Kleiderladen an der Bahnhofstraße 4 in Miesbach.





Seit einem Jahr besteht das Geschäft nun, das gut erhaltene Kleidung zum günstigen Preis bietet, aber auch als Begegnungs- und Beratungsstätte dient. Zum Einjährigen bekam der Laden eine besondere Besucherin: BRK-Präsidentin Angelika Schorer schaute auf ihrer Bayern-Tour vorbei, um sich auch von der hübschen Miesbacher Einrichtung persönlich ein Bild zu machen.

Und Schorer zeigte sich begeistert. „Es ist schon etwas Besonderes, was wir hier haben“, fand sie. Schließlich bietet der Laden ein umfassendes Sortiment an aktueller Bekleidung, großer Farbauswahl, hübschen Accessoires – und alles ist auch noch sehr ansprechend präsentiert. Der besondere Dank Schorers und des BRK-Kreisvorsitzenden Josef Bierschneider galt den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des Kleiderladens und dessen Leiterin Monika Floßmann.

Angebote jenseits der Kleidung

Diese zeigte auf, dass das Geschäft an der Bahnhofstraße 4 neben der Einkaufsmöglichkeit von Bekleidung noch weitere Funktionen bietet. Im BRK-Kleiderladen in Miesbach kann auch eine Erstberatung zu weiteren BRK-Angeboten wie dem Hausnotruf, Essen auf Rädern oder Fahrdiensten wahrgenommen werden. Bei Interesse erfolgt eine Weitervermittlung an die jeweiligen Fachstellen des Roten Kreuzes. Zudem wird durch die Second-Hand-Kleidung der Gedanke der Nachhaltigkeit nicht nur erwägt, sondern tatsächlich gelebt. Auffallend ist auch ein Kicker-Spielgerät, das dem Laden den Charakter einer Begegnungsstätte verleihen soll. Genutzt wird es gerne von Vätern und Kindern. „Denen ist ja oft mal langweilig und die Mütter können dann entspannt einkaufen“, ist Floßmanns Erfahrung.



Jeder kann im BRK-Kleiderladen einkaufen

Sie leitet neben dem Geschäft in Miesbach auch das in Holzkirchen (Münchner Straße 31). Zudem gibt es noch BRK-Kleiderläden in Bad Wiessee (Adrian-Stoop-Straße 7a) und Hausham (Naturfreundestraße 18). Wichtig ist dabei: Jeder kann in den Läden einkaufen. Ein Berechtigungsschein ist nicht nötig. Kleidung kann gerne vorbeigebracht werden. Die sollte natürlich sauber und gut erhalten sein. „So wie man sie selbst wieder kaufen würde“, erklärt Floßmann. Der Verkaufserlös kommt dem Roten Kreuz und seinen verschiedenen Diensten zu Gute. Ein wichtiger Beitrag, wie Schorer betont, etwa für die Tafeln. Hier bekomme man nicht genügend Lebensmittel und müsse zukaufen. Und gerade diese Einrichtungen seien ein „wichtiger Haltepunkt, ein Anker“. Dies gelte heuer umso mehr. „Der soziale Sprengstoff, der im Herbst auf uns zukommt, macht uns Sorgen“, warb die BRK-Präsidentin zusätzlich für Spenden. maf