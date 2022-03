Über Umwege zur Traum-Ausbildung: So geht es beim BRK Miesbach

Zur Woche der Ausbildung: (v.l.) Robert Kießling (Leiter BRK Miesbach), Kathrin Schaffer (Berufsberaterin Arbeitsagentur Rosenheim), Simon Horst (Ausbildungsleiter BRK Miesbach), Lisa Sebrich (Auszubildende BRK) und Franz Hagenauer (Leiter Berufsberatung Arbeitsagentur Rosenheim). © BA

Landkreis – Lisa Sebrich schwärmt von ihrer Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement beim BRK Miesbach. Die Agentur für Arbeit Rosenheim hat vermittelt.

Junge Menschen bei der Berufswahl zu unterstützen, liegt den Mitarbeitern der Agentur für Arbeit Rosenheim am Herzen. Die Kollegen der Berufsberatung helfen jungen Menschen dabei, sich beruflich zu orientieren, bei der Studien- beziehungsweise Ausbildungswahl, Bewerbungen und dabei, sich auf Vorstellungsgespräche vorzubereiten, erklärt Michael Schankweiler, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Rosenheim.

„Interessierte erreichen unsere Berufsberater direkt unter der Rufnummer 08031/202222“, sagt er. „Bitte melden Sie sich bei uns, liebe Jugendliche. Wir freuen uns mit jedem, der seinen beruflichen Weg gefunden hat – wie Lisa Sebrich.“

Ausbildungsplatz beim BRK Miesbach

Die 20-Jährige hat eine Ausbildung beim Bayerischen Roten Kreuz (BRK) in Miesbach begonnen. „Ich mache gerne Büroarbeit und freue mich, dass ich die Tätigkeit vor einem sozialen Hintergrund machen kann“, sagt Lisa Sebrich. Sie lernt seit September 2021 beim BRK in Miesbach den Beruf der Kauffrau für Büromanagement.

Ihren Traum-Ausbildungsplatz hat sie jedoch über Umwege gefunden: „Ich habe 2018 meinen Realschulabschluss gemacht. Um mir beruflich alle Wege offen zu halten, bin ich danach auf das Gymnasium gegangen. Leider hat es dort mit Mathe nicht so geklappt. Ich habe deshalb die Schule verlassen und im Anschluss daran eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme besucht.“

Praktikum und Soft Skills

Das Angebot habe ihr weitergeholfen: „Ich hatte nette Ansprechpartner, die mich bei der beruflichen Orientierung unterstützt haben. Toll war auch, dass ich ausprobieren konnte, welches der Berufsfelder Handwerk, Hauswirtschaft, Gesundheit/Soziales und Büro mir am besten gefällt. Dabei habe ich gemerkt, dass der Bürobereich das Richtige für mich ist und mir durch ein Praktikum den Ausbildungsplatz beim BRK gesichert.“

BRK-Ausbildungsleiter Simon Horst fügt hinzu: „Wir haben Lisa Sebrich nach den drei Tagen Praktikum gerne einen Ausbildungsplatz angeboten, weil wir einfach das Gefühl hatten, dass es passt. Dieses Gefühl, dass die Bewerber in der Tätigkeit aufgehen wird und die Arbeitseinstellung, einfach die Soft Skills, sind uns wichtiger als gute Schulnoten oder ein lückenloser Lebenslauf.“

Eigene Interessen der Azubis

Zum Ausbildungsablauf erklärt er: „Wir versuchen bei den Bereichen, in denen die jungen Menschen eingesetzt werden, die perfekte Balance zwischen der Vertiefung der Berufsschulinhalte und den eigenen Interessen der Azubis zu finden.“

BRK-Kreisgeschäftsführer Robert Kießling ergänzt: „Ich finde es gut, wenn junge Menschen verschiedene Erfahrungen sammeln und so ihren Weg finden. Bei Lisa merken wir, dass sie für sich bei uns in ihrer Ausbildung angekommen ist. Das freut uns sehr.“

Empathie von Azubi und Arbeitgeber

Franz Hagenauer, der bei der Arbeitsagentur Rosenheim die Berufsberatung leitet, und Kathrin Schaffer, die als Berufsberaterin Lisas Ansprechpartnerin war, bestätigen dies: „Das Auftreten und die gegenseitige Empathie von Auszubildendem und Arbeitgeber werden immer wichtiger – und das ist gut so.“

Zudem: „Wir freuen uns sehr, wenn junge Menschen auf uns zukommen, damit wir sie bei ihrer Berufswahl unterstützen können. Dabei sprechen wir mit ihnen über ihre persönlichen Interessen, Wünsche sowie Vorstellungen und freuen uns, wenn wir gemeinsam den richtigen Ausbildungsberuf finden.“

Hausnotruf und Second-Hand-Laden

Im vergangenen Berufsberatungsjahr vom 1. Oktober 2020 bis 30. September seien in der Stadt und dem Landkreis Rosenheim 885, im Landkreis Miesbach 162 und im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen 195 junge Menschen in eine Ausbildung eingemündet. Auch für die Ausbildung mit Starttermin im Herbst seien bereits viele Angebote gemeldet. Zahlreiche junge Frauen und Männer hätten schon einen Vertrag abgeschlossen.

Lisa Sebrich hat in den ersten Monaten ihrer Ausbildung in den Bereichen Hausnotruf und Second-Hand-Laden gearbeitet und freut sich, dass dabei die Balance zwischen ihren Interessen an Bürotätigkeiten und dem Kontakt zu Menschen perfekt gelingt.

Zahlreiche Ausbildungsplätze von verschiedenen Betrieben sind auf der Internetseite der Bundesagentur für Arbeit abrufbar. Wichtige Informationen und die direkten Ansprechpartner der Berufsberatung der Arbeitsagentur Rosenheim sind unter www.arbeitsagentur.de zu finden. ksl