Broschüre fasst barrierefreie Angebote im Landkreis Miesbach zusammen

Von: Sandra Hefft

Teilen

Barrierefreier Urlaub im Landkreis Miesbach: Wo das möglich ist, darüber informiert nun eine neue Broschüre. © ATS/Golling

Landkreis – Eine Neuauflage der Broschüre „Reisen für alle“ bringt die Alpenregion Tegernsee Schliersee heraus. Diese macht barrierefreien Urlaub möglich.

Barrierefreie Urlaubsangebote sind in der Alpenregion Tegernsee Schliersee (ATS) gefragt. Seit einer bundesweiten Zertifizierungsoffensive vor einigen Jahren lassen sich immer mehr Betriebe und Freizeitangebote nach dem System von „Reisen für alle“ begutachten. Zusammengefasst sind die Angebote in einer Broschüre. Diese gibt es nun in der mittlerweile dritten Auflage.



Es gibt immer mehr Bedarf an barrierefreien Angeboten. Darauf stellen sich auch immer mehr Betriebe und Anbieter in der Region ein. Stehen zum Beispiel Neu- oder Umbauten an, werden dabei oftmals bereits Maßnahmen in Richtung Barrierefreiheit berücksichtigt. Seit 2017 unterstützt und beteiligt sich die ATS an der bundesweiten Zertifizierungsoffensive „Reisen für alle“ und berät dabei regionale Anbieter sowie fördert diese, wenn Betriebe begutachtet und geprüft werden.

Alpenregion Tegernsee Schliersee vertreten

Seither dürfen sich viele Angebote aus der Region mit dem Siegel „Reisen für alle“ schmücken. Viele Teilnehmer nutzen nach einer dreijährigen Laufzeit die Refinanzierung. Doch auch neue Interessenten kommen hinzu.

„Zum Beispiel hat sich das Gästehaus am Kurpark in Schliersee nach einem Umbau für eine Zertifizierung entschieden“, berichtet Petra Rieger, Projektleiterin bei der Alpenregion Tegernsee Schliersee. „Zudem freuen wir uns sehr, auch den Gasthof & Hotel Rote Wand in Geitau und das Monte Mare Schliersee in der Vitalwelt dazu zählen zu dürfen.“ Am Hirschberg in Kreuth wurde das Angebot sogar erweitert. So können sich Gäste nach einer sportlichen Dualskifahrt auf das neu zertifizierte Hirschbergstüberl freuen.

Auflage in Höhe von 5.000 Stück

Seitens der ATS werden diese und noch viele Angebote mehr auf einer eigenen Internetseite barrierefrei.tegernsee-schliersee.de sowie in einer gedruckten Broschüre dargestellt. Das A5-Heft wurde jüngst überarbeitet und durch neue Teilnehmer ergänzt. „Bereits zum dritten Mal erscheint die Broschüre Reisen für alle“, erklärt Petra Rieger. „Da wir erfreulicherweise eine wachsende Nachfrage vermerken können und die jüngste Auflage schneller vergriffen war, als vermutet, wurde nun die Stückzahl auf 5.000 erhöht.“

Betriebe und Dienstleister, die sich für gewisse Grundvoraussetzungen beim Thema Barrierefreiheit beraten lassen wollen oder sich für die Zertifizierung „Reisen für alle“ interessieren, können sich jederzeit an die Ansprechpartner der ATS wenden. she