Die Miesbacher Bürger haben ihre Brücke am Eisstadion wieder

Von: Sabrina Winklmaier

Feierlich wird die neue Brücke am Eisstadion Miesbach von Bürgermeister Gerhard Braunmiller, Jürgen Brückner vom Tiefbauamt, Pfarrer Friedrich Woltereck und Pastoralassistentin Lisa Boxhammer, eingeweiht. © Fridolin Thanner

Miesbach – Vor zwei Jahren wurden gravierende Schäden an der Brücke am Miesbacher Eisstadion festgestellt. Am vergangenen Freitag weihte Bürgermeister Gerhard Braunmiller das Bauwerk endlich ein.

Am Anfang gab es einige Streitpunkte zum Thema Brückenerneuerung, hauptsächlich war es eine Kostenfrage für die Stadt Miesbach. Die hohe Nutzung und die Verbindung zwischen Siedlung und Innenstadt überzeugten den Stadtrat letztendlich, meinte Bürgermeister Gerhard Braunmiller. Zum Sanieren war die marode Brücke in einem zu schlechten Zustand, der Neubau damals für die Stadt Miesbach wirtschaftlich gesehen zu teuer. So sperrte man die Brücke erstmals nur für die Bürger.

„Es war dennoch die richtige Entscheidung“

Es mussten mehrmals Ausschreibungen stattfinden, bis eine Münchner Baufirma den Zuschlag im März 2021 bekam. „Veranschlagt waren anfangs 200.000 Euro. Die Baukosten haben sich dann insgesamt auf 350.000 Euro brutto belaufen“, kommentierte Braunmiller. Für den klammen Stadtrat eine Herausforderung. „Ich denke, es war dennoch die richtige Entscheidung.“, argumentierte Miesbachs Bürgermeister. Im August des gleichen Jahres konnte man dann endlich mit Ufer und Fundament beginnen, welches planerisch und bautechnisch am aufwändigsten war, wie Birga Ziegler, Geschäftsführerin der Baufirma, berichtete.

Pünktlich nach dem Mittagsläuten gab Bürgermeister Gerhard Braunmiller zusammen mit dem evangelischen Pfarrer Friedrich Woltereck und Jürgen Brückner vom Tiefbauamt der Stadt Miesbach die Brücke der Öffentlichkeit wieder frei.

„Die Brücke verbindet nicht nur Wege, sondern auch Menschen“

„Ein großes Dankschön noch einmal an die Bürger für Ihr Verständnis“, betonte Braunmiller, bevor er das Band feierlich durchschnitt. Die Brücke ist nicht nur eine beliebte Abkürzung der Fußgänger, sondern auch wichtig als Fluchtweg vom Stadion. Zudem ist es ein sicherer Schulweg für die Kinder, die davor teilweise an den Bahngleisen zur Schule gegangen sind.

„Die Brücke verbindet nicht nur Wege, sondern auch Menschen“, fasste die neue Pastoralassistentin, Lisa Boxhammer, treffend zusammen.