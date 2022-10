Ehrung durch Kultusminister Michael Piazolo

Berufliches Schulzentrum Miesbach: Klasse für Podcast mit Politikerin Maria Noichl

Von: Sandra Hefft

Kultusminister Michael Piazolo (l.) und Andrea Taubenböck von der Stiftung Wertebündnis Bayern (r.) gratulierten den Schülern des BSZ Miesbach zu ihrem Podcast mit der Europaabgeordneten Maria Noichl. © Foto: Matthias Balk/Bayerisches

Miesbach – Eine Klasse des Beruflichen Schulzentrums in Miesbach wurde für ihren Podcast mit Europa-Abgeordneter Maria Noichl ausgezeichnet.

Wie spannend aktuelles Tagesgeschehen und Politik sein können, bewies eine Klasse des Beruflichen Schulzentrums (BSZ) in Miesbach. Ein eigens zusammengestelltes Medienteam der Abteilung Holztechnik hatte die Europa-Abgeordnete Maria Noichl zum Podcast eingeladen. Dieser diente als Beitrag der Klasse zum Wettbewerb „Politikverdrossenheit – nein danke!“, zu dem der Landesschülerrat Bayern aufgerufen hatte. Und der Beitrag war erfolgreich: Vergangene Woche wurden die Schüler in München ausgezeichnet.



Es ist eine gute alte Tradition, dass der Landesschülerrat alljährlich einen Wettbewerb für die bayerischen Schülermitverantwortungen auslobt. Nach zwei Jahren Coronapause konnten alle Schulen Projektideen zum Motto „Politikverdrossenheit – nein danke!“ einreichen. Die Preisträger organisierten Aktionen zum Weltfrauentag, führten Juniorwahlen durch, organisierten Podiumsdiskussionen, oder brachten sich aktiv bei kommunalpolitischen Fragen ein.

Unter den Geehrten war auch eine Klasse der Abteilung Holztechnik am BSZ in Miesbach. Diese hatte sich für einen Podcast mit Europa-Abgeodneter Maria Noichl getroffen. Sie berichtete über ihren Arbeitsalltag, Schwerpunktthemen im Parlament und zeigte den Schülern anhand des Verbraucherschutzes, wie Europapolitik die Bürger direkt betrifft. Weitere Themen waren das Höfesterben, bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, europäische Verteidiungsfähigkeit und Privatisierung von zum Beispiel Trinkwasser, berichtet die Schule. Im Anschluss an die Aufnahme fand eine Diskussion statt. Nach knapp Stunden endete der Besuch.

Ehrung durch Kultusminister Michael Piazolo

Bei der Ehrung in München sagte Kultusminister Michael Piazolo: „Politikverdrossenheit gibt es bei Euch nicht. Ihr gestaltet mit, Ihr mischt Euch ein und macht Euch stark für eine lebendige Demokratie. Und Ihr seid dabei unglaublich kreativ und wahre Organisationsprofis. Meinen Respekt und meinen großen Dank für Euer wertvolles Engagement.“ Piazolo betonte die Bedeutung der Schülermitverantwortung: „Mit ihrem Engagement gestalten sie Schule aktiv mit und tragen gleichzeitig zu einem guten Miteinander in der Schulfamilie bei.“ she