Buch von Dekan Mannhardt: Klang der Kirchen im Landkreis Miesbach

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

Freuen sich über das Erscheinen des Bildbandes (v.l.): Redakteurin Verena Wolf, Bürgermeister Gerhard Braunmiller, Dekan und Autor Michael Mannhardt und Hartmut Wolf. © Sabrina Winklmaier

Miesbach – Im Landkreis Miesbach haben über 60 Kirchen ihre Heimat. Dekan Michael Mannhardt war im „Glockenland“ und hat einen Bildband herausgebracht.



„Bücher sind Kulturgut“, wusste Verena Wolf zu berichten. Dass sie und ihr Mann Hartmut Wolf für ihr erstes herausgebrachtes Buch keinen geringeren Autor als den Miesbacher Dekan Michael Mannhardt bekamen, war für die beiden wie ein Geschenk.



Das Buch „Glockenklänge im Miesbacher Land“ ist ein großes Gemeinschaftsprojekt. Mannhardt steuerte mehrere hundert Seiten Manuskript und über 300 Stunden Tonmaterial hinzu, Isabella Krobisch, Chefin des Kulturzentrums Waitzinger Keller, hielt die beeindruckenden Kirchen und ihre Glocken im Landkreis fotografisch fest. Das Vorwort schrieb Georg Impler, langjähriger Chefredakteur der bekannten BR-Sendung „Zwölfuhrläuten“, zu der auch Mannhardt regelmäßig Beiträge beisteuert.



Nachhallende Erfahrung

Für Schmunzler im Publikum sorgte Hartmut Wolf mit seiner Anekdote über „das wortwörtlich prägende Erlebnis“, als er zusammen mit Mannhardt beim Geläut in einem Glockenturm stand und keine Ohrstöpsel trug.



Wolfgang Bischof, Weihbischof des Erzbistums München und Freising, sendete per Videobotschaft die Nachricht: Wer sich immer noch über Glocken im Landkreis beschwere, der bekomme einfach dieses Buch in die Hand gedrückt.

Tränen in den Augen hatte Mannhardt, als er zu Beginn seiner Rede ein Video über das Geläut der Haushamer St. Anton Kirche spielte. Die imposanten Glockenstühle sind aus Eiche und tragen mehrere Tonnen an Gewicht. „In jedem Glockenturm steht ein ganzer Wald“, fügte er hinzu, „Fünf Glocken schwingen dort im Parzivalmotiv, nämlich Cis E Fis A Cis“, erklärte er seinem Publikum. Er kennt die symphonischen Zusammensetzungen all seiner Geläute, hat ihn der Klang doch schon in seiner Kindheit in Traunstein, woher Mannhardt gebürtig stammt, fasziniert. Jahrelange Forschung hat ihn dann zum Experten auf diesem Gebiet gemacht.



Danach umriss der Dekan kurz die Geschichte der Glocken: Ursprünglich aus dem Fernen Osten stammend, kam die Glocke im Jahre 313 nach Zentraleuropa. Die beiden Missionare Marinus und Arianus brachten sie schließlich in den Landkreis.



In der Wallfahrtskirche Wilparting hängt deswegen die 1523 Jahre alte Marinusglocke, die nur am Patronatstag geläutet wird. „Die Glocke ist noch etwas entwicklungsbedürftig“, bemerkte Mannhardt schelmisch, als das Foto, mitsamt der hell klingenden Tonaufnahme, der kleinen, etwas unförmigen Glocke auf der Leinwand erschien.



Das größte und schwerste Geläut im Landkreis hängt in der ehemaligen Klosterkirche St. Quirin in Tegernsee. Die beiden Glocken stammen aus dem 15. und 17. Jahrhundert und wiegen allein schon stolze neun Tonnen. Sechsstimmig hallen sie seit mehreren Hundert Jahren durch die Klosteranlage.



„Die Glocken verbinden uns Menschen durch die Geschichte hindurch. Sie mahnen, bringen Freude, Trauer und Trost“, schloss Mannhardt den Abend. sw