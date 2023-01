Großer Dank

Schliersees Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer ist voller Hoffnung für 2023

Von: Sabrina Winklmaier

Am Dreikönigstag lud Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer zum alljährlichen Neujahrs-Empfang in den Bürgersaal des Schlierseer Heimatmuseums. © Weber

Schliersee – Zum alljährlichen Neujahrsempfang am Dreikönigstag hatte Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer nach zweijähriger Corona-Pause in den Bürgersaal des Schlierseer Heimatmuseums geladen. Viele ehrenamtlich engagierte Schlierseer Bürger waren der Einladung gefolgt. Im Vordergrund stand der Wunsch des Bürgermeisters, „aufeinander aufzupassen, zuzuhören und füreinander da zu sein“ und der Dank an die vielen Unterstützer in Schliersee.



„Wir sind voller Hoffnung in das Jahr 2022 gegangen“, sagte Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer bei einem Blick zurück. Die Corona-Zeit habe deutlich gemacht, dass schwierige Zeiten eine Gefahr für die Gesellschaft und die Demokratie sein können. „In dieser Zeit hat man nur gehofft, dass 2022 alles besser wird und hoffentlich Corona als Pandemie besiegt sein wird“, sagte er: „Und dann kam das nächste schlimme Ereignis, der unselige Angriffskrieg der Russen gegen die Ukrainer, das uns, und in gewisser Weise die ganze Welt, erschüttert hat!“

Schnitzenbaumer ist stolz, wie groß die Solidarität der Schlierseer ist und wie innerhalb kürzester Zeit durch ganz viel private Unterstützung eine große Anzahl Geflüchteter aus der Ukraine untergebracht und aufgenommen werden konnte. „Im Augenblick sind 148 Menschen aus der Ukraine bei uns“, berichtete er. Diese Menschen gehen in die Schule, werden in den Vereinen unterstützt und haben in der Lautererstraße eine Möglichkeit, sich zu treffen und auszutauschen. „Auch von meiner Seite an den Unterstützerkreis ein ganz herzliches Dankeschön“, sagte er.

Die Folgen dieses Krieges, stark steigende Energiepreise und Inflation, bekomme nun jeder zu spüren. Er rief dazu auf, nicht die zu vergessen, die den Gürtel nicht mehr enger schnallen können. „Auch das stellt wieder eine Gefährdung des sozialen Friedens dar“, warnte Schnitzenbaumer. Er sehe eine große Gefahr, dass diese Krisen nicht zusammenführen, sondern eher für eine Spaltung in der Gesellschaft sorgen werde. „Wenn man Umfragen liest, dass die Menschen nicht mehr der Demokratie vertrauen, dass die Menschen sich radikalisieren – das bereitet mir Sorge“, sagte er.

Großer Dank

Auch die Klimakrise mache die ganze Situation nicht einfacher. Schnitzenbaumer ist sich sicher, dass etwas getan werden müsse, aber er stellte die Frage, ob es im Augenblick der richtige Weg sei, da der Wohlstand bedroht werde. „Aber nicht die Bedrohung des Wohlstandes ist die Gefahr, die Gefahren sind der große soziale Unfrieden und die Zerwürfnisse in der Gesellschaft“, erklärte der Bürgermeister.

Er bedankte sich bei den geladenen Gästen, „den Menschen, die in Schliersee mehr tun als andere in der Gesellschaft“, für die große Unterstützung: „Schön, dass es Menschen wie Sie gibt und schön, dass wir uns in Schliersee gegenseitig unterstützen!“ Er erwähnte dabei die Gemeinderäte, Vereine, die Kinder und Jugendliche unterstützen, die Nachbarschaftshilfe, die sich um die Senioren kümmert, aber auch beispielsweise das Team rund um den Kulturherbst. Essenziell seien für Schnitzenbaumer die Worte „Solidarität, Toleranz und Zuhören“. Es sei wichtig, miteinander zu diskutieren und trotzdem den anderen wertschätzen zu können. Schnitzenbaumer rief zu Toleranz auf: „Es ist in der Gemeinschaft wichtig, dass man zuhört und unterschiedliche Meinungen aushält.“



Vorfreude auf viele positive Dinge

Bei all diesen Krisen dürfe man nicht vergessen, dass es uns im Grunde immer noch gut geht. „Es gibt viele, viele schöne Sachen“, betonte er: „Ich freue mich auf viele Feste in Schliersee!“ Vom Pfingstfest, Waldfest, Seefest über den Kulturherbst bis zur Leonhardifahrt. „Wir können in diesem Sinne unbeschwert in dieses Jahr gehen und uns auf Treffen in der Öffentlichkeit freuen“, sagte er. Am allermeisten freue er sich auf die Fertigstellung der Sporthalle, auf die die Gemeinde so lange hingearbeitet habe. „Wir werden sie heuer fertig machen“, versprach er. Außerdem freue er sich auf den Supermarkt in Neuhaus und den Start des Neuhauser Feuerwehrhauses und des kommunalen Wohnungsbaus.

Er gehe voller Hoffnung in 2023: „So wie es 2022 unser Wunsch war, dass Corona vorbeigeht, so ist 2023 ein Wunsch im Vordergrund: Dass der Krieg mitten in Europa vorbei ist. Außerdem wünsche ich Gesundheit und Glück und dass wir uns nächstes Jahr beim Neujahrsempfang hier wiedersehen und sagen können, dass es ein gutes Jahr war.“ jw