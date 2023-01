Lob für Zusammenhalt beim Neujahrsempfang der Gemeinde Hausham

Teilen

Passend zum Grußwort von (r.) Bürgermeister Jens Zangenfeind wurde der diesjährige Haushamer Neujahrsempfang schneidig und flott durch den Fanfarenzug der Crachia und das Prinzenpaar Sophie II. und Anton II. eröffnet. © Helmut Hacker

Hausham – Für rund 160 geladene Gäste präsentierte sich vor Kurzem erstmals das Rathaus als Veranstaltungsort für den Neujahrsempfang der Gemeinde Hausham. In bekannt humor- und schwungvollem Stil begrüßte Bürgermeister Jens Zangenfeind Vertreter gemeinnütziger Organisationen, Vereine, Schulen und Behörden sowie politische und kirchliche Amtsträger. In den Mittelpunkt seiner Rede stellte Zangenfeind das gute Miteinander, das in der Gemeinde trotz wirtschaftlich schwieriger Zeiten vorherrscht und die Bitte, dies in Zukunft gerade für den Erhalt einer guten Perspektive für Kinder und Jugendliche beizubehalten. Des Weiteren nutze der Rathauschef die Gelegenheit, vier Ehrennadeln der Gemeinde zu verleihen.



Nach einem schwungvollen Auftritt des Fanfarenzugs der Crachia Hausham trat Zangenfeind ans Rednerpult und verband dies gleich mit einer nicht ganz ernst gemeinten Vision: „Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir künftig im Rathaus so jeden Montag in die Arbeitswoche starten.“ An die Spitze der persönlichen Begrüßung stellte Zangenfeind dann seinen Vorgänger Altbürgermeister Arnfried Färber, dem er attestierte, in seiner langjährigen Amtstätigkeit wesentlich zu der starken Ortsgemeinschaft beigetragen zu haben. „Ich bin mir sicher, dass er uns heute bestimmt zuschaut“, bat der Rathauschef dann um eine Schweigeminute, um dem erst kürzlich völlig unerwartet verstorbenen und sehr beliebten Altbürgermeister Hugo Schreiber zu gedenken.

Die Geistlichkeit vertrat der Evangelische Pfarrer Erwin Sergel mit Gemahlin Anika Sergel-Kohls, die zusammen mit dem Katholischen Dekan Michael Mannhardt einen Segen sprachen und dann einer Abordnung der Sternsinger die Bühne überließen. Für die Haushamer und Agatharieder Sternsingern gab es neben ihrem Auftritt auch deswegen Applaus, weil sie die stolze Summe von über 10.000 Euro für Kinder in Not gesammelt hatten.



Als zwei Schlüsselpositionen für die funktionierende Gesellschaft in den zurückliegenden zwei Jahren identifizierte Zangenfeind sowohl die hiesige Grund- und Mittelschule als auch das Krankenhaus Agatharied. Deren Vertreter, Rektor Markus Rewitzer und Krankenhausvorstand Benjamin Bartholdt, bat er, allen Mitarbeitern dafür Dank zu sagen. Darin schloss er die Blaulichtorganisationen, Feuerwehr, BRK, Bergwacht und das THW genauso ein, wie die hauptamtlichen Kräfte der Polizei: „Es ist beruhigend zu wissen, dass ihr alle selbst bei schwierigen Bedingungen immer für unsere Sicherheit und unser Wohlbefinden da seid“.



Traditionell ist der Neujahrsempfang die Gelegenheit, Einzelleistungen herauszuheben. So wurden für herausragende sportliche Leistungen Sabrina Zeug und ihr Trainer Hans Zenzinger geehrt, die 2022 unter anderem Deutsche Meisterin im Steinstoßen wurde. Für ein weiteres sportliches Highlight sorgte letztes Jahr Kilian Fichtl, der den Titel des Juniorenweltmeisters mit dem Perkussionsgewehr und die Silbermedaille beim Junioren-Liegend-Wettbewerb errang. Für langjähriges ehrenamtliches Engagement wurden Günter Montag, Georg Englhart, Ernst Fiechter und Peter Salamon mit der Ehrennadel der Gemeinde ausgezeichnet.

Schließlich kam Zangenfeind auf Putins brutalen Angriffskrieg auf die Ukraine zu sprechen: „In Europa, keine zwei Flugstunden von hier, herrscht Krieg. Auch wirtschaftlich treffen uns viele Auswirkungen. Inflation, Preissteigerungen und die Frage, wie es denn weitergeht“. Es gehe aber darum, für Werte einzustehen und dunklen Kräften entgegenzuwirken, die ein gutes und friedliches Miteinander der Gesellschaft aus dem Gleichgewicht bringen wollen: „Natürlich muss jeder auf sich selbst schauen, aber dies bitte immer unter dem Motto, leben und leben lassen“.



Den über 80 Ortsvereinen , ehrenamtlichen und sozialen Organisationen nebst dem gesamten Gemeinderat attestierte der Rathauschef, in den vergangenen Monaten oft über die Leistungsgrenzen hinausgegangen zu sein: „Ich bitte sie alle, weiterhin so gut zusammenzuhalten um unseren Kindern und Jugendlichen eine Perspektive zu geben. Sie sind unsere Zukunft“. Laut Zangenfeind kann die Gemeinde zwar nicht alle Rahmenbedingungen selbst bestimmen, er gab sich aber überzeugt: „Die Zukunft liegt in unseren Händen. Lasst uns alle gemeinsam das Beste daraus machen. Glück Auf“. hac