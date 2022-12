Bürgerversammlung in Fischbachau: Projekte und Finanzen

Teilen

Fischbachaus Rathauschef Stefan Deingruber begrüßte rund 60 Besucher bei der ersten von ihm geleiteten Bürgerversammlung. © Martina Fischer

Fischbachau – „Priorisieren“ war das Wort, das Fischbachaus Rathauschef Stefan Deingruber bei der Bürgerversammlung sehr häufig benutzte.

Die Gemeinde Fischbachau muss auf die Finanzen achten und bei kommenden Projekten schrittweise vorangehen. Die rund 60 Veranstaltungsbesucher erhielten Informationen über Stand und Planung vieler Vorhaben. Im Anschluss beantwortete Deingruber schriftlich eingegangene Anfragen und bot auch die Möglichkeit, spontan Fragen zu stellen.

Ganze 34,2 Millionen Euro umfasst der diesjährige Haushalt Fischbachaus, mit 21,7 Millionen Euro (2021: 15,7 Millionen Euro) im Vermögenshaushalt inklusive der Grundstücksverkäufe am Wolfsee und 12,5 Millionen Euro (11,9 Millionen Euro) im Verwaltungshaushalt. „Einer der größten Haushalte der Gemeinde“, wie Deingruber erklärte. Durch den Verkauf des Baugebietes Wolfsee sei voraussichtlich die Bildung von Rücklagen für die gemeindlichen Aufgaben der kommenden Jahre möglich. Ebenso positiv: Kreditaufnahme oder Nachtragshaushalt seien heuer nicht erforderlich.



Wolfseehalle steht Bürgern wieder zur Verfügung

Bei den realisierten Projekten verwies der Bürgermeister auf den Neubau des Bauhofs, den Bau des Aussichtsturms, den Neubau der Heißenbrücke, den Weitwanderweg Wörnsmühl-Thiersee, den Nahwärmeanschluss kommunaler Gebäude in Hundham sowie den der Wolfseehalle. Die Mängel in letzterer seien inzwischen alle behoben und die Halle könne wieder für Veranstaltungen gemietet werden, sagte Deingruber.



Auch beim dortigen Baugebiet gehe es zügig voran. Fast alle Parzellen sind verkauft. „Ein Teil hat die Baugruben dort schon ausgehoben“, erklärte der Bürgermeister. Noch zu erstellen: Erschließungsstraße, Rückhaltebecken und die Ausgleichsflächen.



Ein weiteres Projekt ist die Sanierung des Warmfreibades Fischbachau. Dieses wird zudem barrierefrei ausgebaut. Das marode Fischbachauer Feuerwehrhaus wird durch einen Neubau ersetzt. Der sei günstiger als eine Instandsetzung des alten Baus, meinte Deingruber. Beim Schaustollen Deisenried erfolge derzeit der Sicherungsbau „damit man wieder reingehen kann“. Die komplette Fertigstellung ist für Ende 2024 anvisiert.

Weitere laufende Projekte sind die Nahwärmeversorgung Aurach sowie der Hochwasserschutz in Hundham, Ried/Lehen, Leitzach und Aurach. Auch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED erfolgt und wird zu 30 Prozent gefördert. „Die Umstellung spart uns 81 Prozent. Bei den Preisen derzeit hat sich das nach vier Jahren amortisiert“, rechnete der Bürgermeister vor. Ebenfalls weiter verfolgt wird der kombinierte Geh- und Radweg Sandbichl-Wolfsee, wo es dann „einen Lückenschluss“ gebe. Die meisten Grundstücke sind bereits verkauft. Zudem laufen derzeit die Förderverfahren 3 und 4 beim Breitbandausbau.



Planungen für die Zukunft der Gemeinde Fischbachau sind unter anderem die Erweiterung der Grundschule Elbach mit Klärung der Fördergegebenheiten, die Aussegnungshalle Elbach sowie die Erweiterung des Kindergartens Fischbachau. Bei diesem herrsche durchaus Bedarf nach weiteren Plätzen. Ebenfalls in der Planung ist der Bau eines Geh- und Radweges in Hundham bis zur Abzweigung Funk.

Weiter nötig ist ein Neubau der Brücke Trach, die seit dem Hochwasser nicht mehr benutzt werden kann, Sanierung und Ausbau des Fischbachs, das Baugebiet Fischbachau Süd, der Wanderparkplatz Wörnsmühl oder ein Gewerbegebiet im Leitzachtal. „Wir eruieren, ob Bedarf da ist“, sagte Deingruber. Sonst könne man auch das Areal an der Wolfseehalle für Betriebe nutzen. Auch könne man die Orts­entwicklung im großen Rahmen betrachten.

Gemeinde mit Pro-Kopf-Verschuldung von knapp 2000 Euro

Das müsse aber nicht gleich sein. Und einige der Projekte können auch nicht gleich realisiert werden. Der Grund: die Finanzen, oder besser der gemeindliche Schuldenstand. Der lag Anfang des Jahres bei rund 13,7 Millionen Euro, im Oktober bei 11,7 Millionen Euro, entsprechend einer pro-Kopf-Verschuldung von knapp 2000 Euro. Der bayerische Durchschnitt bei Gemeinden gleicher Größe liegt bei knapp 700 Euro. Ende des Jahres ist es möglich, zumindest einen, eventuell zwei große Kredite aufzulösen. Der dann anvisierte Schuldenstand: 7,9 Millionen Euro.



Schließlich war es Zeit für verschiedene Bürgeranfragen, etwa zum Stand des Hochwasserschutzes Fischbachau-Hammer. Beim Hochwasserschutz Leitzach (9,5 Millionen Euro, 30 Prozent Gemeindeanteil) erfolge derzeit die baufachliche Prüfung der Planung durch die Regierung von Oberbayern. Beim Hochwasserschutz Aurach ist die Kommune alleine zuständig. Planungsvarianten liegen vor, der Gemeinderat wird über das weitere Vorgehen entscheiden.



Wie es beim Kinderspielplatz in Aurach weitergeht, war auch eine Bürgerfrage. Der ist bisher für 2023 mit 35.000 Euro veranschlagt worden. Zwei Planungsvarianten liegen vor, beide über 50.000 Euro plus rund 10.000 Euro für Erdarbeiten. Eine Realisierung ist für 2023 geplant, so der Gemeinderat zustimme, sagte Deingruber. Der konnte zudem berichten, dass es bei der Nahwärmeversorgung Aurach „gut ausschaut, dass wir die kriegen“.



Ein weiteres Vorhaben wiederum ist schwieriger zu realisieren als gedacht: der Pumptrack Fischbachau. Der Bau der Anlage muss verändert werden und verteuert sich. Anvisiert waren Gesamtkosten von 80.000 Euro bei einer Förderung von 50 Prozent, somit 40.000 Euro Finanzierung seitens der Gemeinde. Die liegt aber durch die Verteuerung inzwischen bei 73.000 Euro, was einer Kostensteigerung von über 80 Prozent entspräche, wie der Bürgermeister aufzeigte. Unter diesen Bedingungen müsse der Gemeinderat neu entscheiden. „Wir müssen schauen, was wir priorisieren“, betonte Deingruber mit Verweis auf die Gesamtmenge der kommunalen Projekte. maf