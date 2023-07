Bürgerwind Hofoldinger Forst GmbH: Gemeinden trotzen der Bürokratiebremse

Die Gemeinden Otterfing, Sauerlach und Aying halten eisern an ihrem Windrad-Vorhaben fest. © Helmut Hacker

Landkreis – Die Gemeinden Otterfing, Sauerlach und Aying haben die Bürgerwind Hofoldinger Forst GmbH & Co. KG gegründet. Diese soll einen Windpark mit drei Windrädern betreiben.

Mit einer Gegenstimme in Otterfing und einstimmigen Beschlüssen in Sauerlach und Aying haben die Gemeindeparlamente kürzlich beschlossen, die Bürgerwind Hofoldinger Forst GmbH & Co. KG zu gründen, die dann den Windpark mit drei Bürger-Windrädern betreiben soll.

Einigkeit in Otterfing, Sauerlach und Aying

Die drei Bürgermeister sind sich einig: Spätestens 2025 sollen sich die Windräder drehen, wenn möglich noch eher. Wie Wolfgang Büsch (Grüne) in Sauerlach erklärte, drängt die Zeit auch deswegen, weil es heuer noch eine attraktive Ausschreibung für die Einspeisung von Windstrom gibt: „Dazu müssen wir aber spätestens im September die Betriebsgenehmigung haben.“

Projekt musste Hürden überwinden

Ausgebremst wurde das engagierte Projekt in der Vergangenheit bereits durch Windkraftgegner sowie der Erstellung zahlreicher zeit- und kostenintensiver Gutachten. Aktuell liegt der Ball im Spielfeld des Landratsamts München als Genehmigungsbehörde. Wie Büsch sagte, ist man dort zwar bemüht, den Antrag zügig zu bearbeiten, es fehle dafür aber an Fachpersonal.



Ungeachtet dessen gründen jüngst die Gemeinden Otterfing, Sauerlach und Aying zunächst als alleinige Kommanditisten die Betreibergesellschaft Bürgerwind Hofoldinger Forst GmbH & Co. KG. „Wir wollen versuchen, die notwendigen sechs Millionen Euro selbst einzubringen“, erklärte Büsch und ergänzte, dass aber zukünftig weitere Gesellschafter mit aufgenommen werden könnten, die zum Portfolio der Bürger-Windräder passen.

Der Standort des Otterfinger Windrades wurde schon vor fast zehn Jahren im Regionalplan der Region Oberland als Vorrangfläche für Windkraft ausgewiesen. Die erste konkrete Projektidee eines kleinen Windparks mit vier Wind­rädern im Hofoldinger Forst entlang der A8 wurde im Sommer 2019 vorgestellt. Noch im selben Jahr gründeten die Gemeinden Aying, Brunnthal, Otterfing und Sauerlach die Arge Windenergie im Hofoldinger Forst. In Brunnthal entzweiten Bürgerproteste den Gemeinderat, der sich schließlich 2021 mehrheitlich aus dem Projekt verabschiedet. Die nach einem Jahr vollzogene Kehrtwende und der Antrag Brunn­thals, wieder in die Arge einzusteigen, wurde aber von dem verbliebenen Bürger-Wind­rad-Trio abgelehnt. Helmut Hacker