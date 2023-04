Projekt nur mit Einbindung von Stadtrat und Bürgermeister

Bürgerzentrum Miesbach: Stadtrat setzt auf Landkreis-Beteiligung

Von: Fridolin Thanner

Ein Bürgerzentrum in Miesbach wird gerne unterstützt – aber nicht monetär. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Miesbach – Die katholische und die evangelische Kirchengemeinde in Miesbach wollen ein Bürgerzentrum aufbauen. Der Stadtrat steht dem positiv gegenüber, hat aber keine Mittel zur Verfügung.

Hans Grasser weiß, wie schwierig es oft für Familien in misslicher Lage ist. Wer Hilfe benötigt, muss erst einmal die richtige Anlaufstelle finden. Mal ist das Landratsamt zuständig, mal der Bezirk, mal die Stadt – oder auch eine soziale Organisation, weiß Grasser, Leiter des katholischen Kita-Verbunds Schlierach-Leitzachtal. Hilfe bietet das Familienzentrum, das die katholische Kirchenstiftung ins Leben gerufen hat. Das Angebot soll nun ausgebaut werden, über Konfessionen hinweg und nicht nur für Familien. Dazu hat sich die katholische mit der evangelischen Kirchengemeinde zusammengetan und möchte ein Bürgerzentrum in Miesbach aufbauen. Im Stadtrat bat Grasser vergangene Woche um Unterstützung.

„Wir kommen nicht her, weil wir Geld brauchen, sondern Sie als Menschen“, wandte sich Grasser an die Stadträte. Die Stadt soll sich in das Netzwerk einbringen, das wiederum Hilfe vereinfachen und Betroffene schnell den richtigen Anlaufstellen zuweisen soll. „Wir sind ganz am Anfang, es ist eine Vision“, machte Grasser deutlich. So ist der Begriff Bürgerzentrum durchaus noch abstrakt. „Es gibt noch sehr viele konkrete Fragen, die nicht beantwortet sind“, gab Paul Fertl (SPD) zu bedenken – etwa nach Personal und Räumlichkeiten. „Da haben wir genug“, verwies Grasser auf das neue Pfarrheim und das neue evangelische Gemeindehaus. Für hauptamtliche Mitarbeiter steht fürs Erste eine 50-Prozent-Förderung aus Leader-Mitteln in Aussicht. Auch die katholische Kirchenstiftung stelle für zwei Jahre Geld zur Verfügung, erklärte Grasser. Er ist zuversichtlich, dass auch für die zeit danach eine Lösung gefunden wird – und sagte den Stadträten: „Es ist ein Projekt, es kann jederzeit die Reißleine gezogen werden.“



Der Punkt ist fundamental für die Stadt. Denn in der Sitzung wurde deutlich, dass ein Bürgerzentrum gerne unterstützt wird – aber nicht monetär. „An dem Punkt, an dem es um finanzielle Unterstützung geht, wird es sehr kritisch“, sagte Markus Seemüller (FWG) mit Blick auf die schwierige Haushaltslage der Stadt.



Lob für die Idee kam von Inge Jooß: „Eine vernetzte Einrichtung ist ein Segen.“ Die SPD-Rätin appellierte, die Stadt möge sich „darauf einlassen und schauen, wie weit wir kommen“. Auch Malin Friese (Grüne) begrüßte die Idee des Bürgerzentrums und forderte, „nicht zu bremsen“.



Dass an den Stadtgrenzen nicht Schluss ist, steht für Alfred Mittermaier (CSU) außer Frage. Schon jetzt, sagte er, kämen Bürger anderer Landkreisgemeinden nach Miesbach, um sich im Sozialamt beraten zu lassen. Mittermaiers Fraktionskollege Erhard Pohl fragte , ob es denn nicht sinnvoller sei, „wenn die übergeordnete Stelle den Hut auf hat“. Statt Bürgermeister Gerhard Braunmiller solle doch Landrat Olaf von Löwis die Projektvereinbarung unterschreiben, stimmte Hedwig Schmid (SPD) zu.



Projekt nur mit Einbindung von Stadtrat und Bürgermeister

An den Landkreis heranzutreten ist auch für Grasser denkbar, aber er erklärte zum Vorstoß in Miesbach: „So ein Projekt ohne den Bürgermeister und den Stadtrat, das wäre ignorant.“ Das Gremium fasste schließlich einen Beschluss, der die Unterstützung – ohne Kosten – deutlich macht. Aber er beinhaltet nicht, wie zunächst vorgesehen, dass der Bürgermeister ermächtigt wird, einen Projektauftrag zu unterzeichnen. Stattdessen soll Braunmiller die Projektzusammenarbeit unterstützen. Außerdem soll versucht werden, den Landkreis mit einzubeziehen.



Es ist durchaus positiv, wenn sich möglichst viele an dem Netzwerk beteiligen. „Es braucht die Kooperation“, machte Grasser deutlich. Vernetzung bedeute mehr Effizienz. „Konkurrenz braucht‘s im sozialen Bereich nicht“, machte der Leiter des Kita-Verbunds deutlich.