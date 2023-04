50 Jahre Kreisgruppe Miesbach: Neue Vorstandschaft beim Bund Naturschutz

Von: Sabrina Winklmaier

Miesbach – Bei der Hauptversammlung in Miesbach standen für die Kreisgruppe Miesbach im Bund Naturschutz neben Neuwahlen auch ein Rückblick auf dem Programm.

Mitte März lud die Kreisgruppe Miesbach im Bund Naturschutz (BN) zu ihrer Jahreshauptversammlung in den Bräuwirt in Miesbach ein. Ein wichtiger Programmpunkt: Neuwahlen. Geändert hat sich in der Vorstandsriege nicht viel, Manfred Burger bleibt Vorstand, sein Vertreter Fred Lang wurde ebenfalls wiedergewählt. Einen Tausch gab es bei Evi Burger und Jürgen Obermaier. Burger ist ab sofort Schatzmeisterin, Obermaier Schriftführer. Neu ist Lisa Gött neben Evi Burger als Delegierte. Waltraut Holzfurtner und Jürgen Obermaier wurden als stellvertretende Delegierte wiedergewählt. Gabi Schneider, Anneliese Lintzmeyer und Hans Kornprobst fungieren als Beisitzer.



Wegen der Corona-Pandemie fand ein großer Rückblick der vergangenen vier Jahre statt, in denen die Kreisgruppe dennoch recht aktiv war. In allen Jahren konnten die Alpenpflanzen-Wanderungen mit Christa Ruppert stattfinden. Ziele waren der Wilde Kaiser, das Brauneckgebiet und der Wallberg, berichtet der Verein.



Ein weiteres wichtiges Thema war und ist der Biber. Dafür hat der BN die beiden Ausstellungen „Biber – Die guten Geister des Wassers“ und „Grün kaputt – Landschaft und Gärten der Deutschen“ in den Landkreis geholt. Vorstand Manfred Burger dankte in diesem Zuge besonders dem Biberberater Max Wolf für seinen Einsatz.



Ein weiterer Höhepunkt war das Jubiläum mit dazugehöriger Ausstellung „50 Jahre Bund Naturschutz Kreisgruppe Miesbach“. Wegen der pandemiebedingten Beschränkungen konnte nur eine Lindenpflanzung in Schliersee veranstaltet werden, um das Jubiläum zu feiern. Ein weiteres Thema des Abends war der Vortrag von BN-Waldreferent Ralf Straußberger zum Thema „Der Wald im Klinawandel“.



Auch für das laufende Jahr hat die BN-Kreisgruppe Miesbach bereits einige Aktionen geplant, etwa eine Fahrt zum Donaufest nach Niederalteich und eine Anti-Atomkraft-Demo in München.